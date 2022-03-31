中国开发商称融资难和地方政府过于谨慎削弱国家扶持承诺

不愿具名的中国房地产开发商高管称，虽然政府承诺要扶持陷入困境的房地产行业，但这未能提振该行业前景，因为融资仍难以取得，而且许多地方政府部门不愿更有效地放宽规定。

据路透社报道，几家大型开发商的高管说，中国需要在城市层面更果断地放松政策以刺激买需，并注入新的信贷，防止更多房地产相关公司违约。

在中国恒大等开发商发生债券支付违约、震惊全球市场并拖累中国经济之后，中国政府已多次暗示将对该行业提供更多支持。但五家排名中国前50强开发商的高管告诉路透，他们无法从银行获得新贷款。

这些开发商称，他们现在只能靠销售收入来建设新项目，而销售收入一直在减少。

一家国有银行的高管则说，该行总部的指导方针是加快抵押贷款的审批，但对民营房地产开发商保持谨慎态度，“开发者未能履行支付义务的负面新闻不断敲响警钟...到目前为止，我们只关注国有开发商。”

由于此事的敏感性，所有开发商和银行的代表都不愿具名。

一家开发商的首席财务官(CFO)说，中央机关和地方政府在放松措施方面“缺乏一致性”，也削弱了行业快速复苏的希望。这家开发商偿还海外债务已十分艰难。

“每个城市都有不同的政策，不同的部门都搞不清楚他们能执行多少，而且效率很低，”这位CFO说。

北京今年起草了一项新的全国性政策，对开发商需要在项目竣工前存入托管账户的预售资金作出规定。其目的是为了纠正一些地方政府去年对资金提取规则的过度收紧。

但房地产公司高管表示，关于开发商需要在托管账户中保留多少资金的决定权仍在市级官员手中，其中许多官员仍然很谨慎。