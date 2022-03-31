未及时救治哮喘病人 上海一名急救医生被停职

针对网传一名哮喘病人因未得到及时救治而去世事件，上海浦东新区卫健委宣布，对涉事的急救医生停职处理。

据浦东新区卫健委网站，通报称，事发时，一辆急救车正在执行对同一小区另一住户的急症患者急救的任务，且急症患者已上车，准备前往医院。此时救护车被求助者拦住，要求医务人员出借车载除颤仪。由于该病人在自己家中，救护车上的急救医生现场无法判断，出于先将车上急症患者送往医院的考虑，没有同意出借。

通报称，急救医生当时虽然有紧急救治任务在身，但处置方式实属不当。

通报称，卫健委对该名患者的离世深表悲痛，对急救医生由于经验不足、处置不当未能及时出借车载除颤仪施救患者深为抱歉，已对该名医生作出停职处理的决定，同时举一反三，对全区医务工作人员加强教育，在当前疫情特别复杂、严峻的考验面前，尽医务工作者的全力，为群众提供专业、安全的医疗服务。

新浪微博的网帖称，上海市浦东新区航昌路376弄瑞祥苑804室昨天（30日）上午8点左右有居民哮喘病发作，小区中一辆120救护车的医务人员拒绝出借除颤仪并离开现场，9点40分左右另一辆救护车到达，该病人抢救无效死亡。

上海此前已发生过类似事件。东方医院的护士周盛妮本月23日哮喘发作，医院急诊部因疫情防控需要关闭，周盛妮未得到及时救治离世。对此，上海市卫健委主任邬惊雷25日说，医院在防疫的同时，要尽量减少对正常服务的影响，尤其是急诊服务，做好告知和引导，保障群众的急救需求。