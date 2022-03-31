林郑质疑两英法官辞任背后有政治考量

针对英国最高法院院长韦彦德勋爵（Lord Robert Reed）及副院长贺知义勋爵（Lord Patrick Hodge）辞任香港终审法院非常任法官，香港特首林郑月娥今天（31日）表示，对于两人的辞职感到遗憾和失望，并质疑背后有政治考量。

据香港《星岛日报》报道，林郑月娥今天在记者会上说，海外非常任法官来港，是显示他们支持和肯定香港司法制度、司法机构，以及独立审判权，而非支持香港的行政机关，法官誓言亦从来没有要求他们支持香港的行政机关。

她引述终审法院加拿大籍非常任法官麦嘉琳，强调海外法官服务香港的司法机构和终审法院，与行政机关无关。

林郑续称，有理由作出合理怀疑，两名英国法官辞任本港终审法院非常任法官的背后有政治考虑和政治铺排，有当地行政机关或政客，想凌驾司法机关或干涉法官的行为或决定。

她表示，不认同两名终审法院海外法官辞任与《香港国安法》有直接关系。《香港国安法》实施后卓有成效，令市民重过好日子，不觉得需要修改，而且《香港国安法》是全国性的法律，即使修改也是由北京中央执行。

林郑强调，她对香港的司法机关充满信心，并认为香港有坚实的基础维护香港司法独立，所有审判不受干涉。至于会否从其他国家聘任非常任法官，林郑月娥指应由终院首席法官考虑及物色，经独立委员会向行政长官推荐，交立法会同意任命。

韦彦德昨天在最高法院声明中说，香港法院对法治的坚持继续备受国际尊重，但与英国政府共同商讨后认为，英国最高法院法官“难以在不被视为替一个背弃政治自由及言论自由的政权背书下”，继续担任香港终院法官。

在韦彦德和贺知义辞任后，目前香港终审法院还剩下10名海外非常任法官，六人来自英国，其余来自澳大利亚和加拿大。香港三名澳大利亚籍非常任法官纪立信（Murray Gleeson）、甘慕贤（William Gummow）、范礼（Robert French）称，他们不计划辞职，并表示会支持香港终审法院法官对司法独立的承诺。