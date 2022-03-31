煤价居高不下 大唐发电亏损92.64亿人民币

大唐发电在2021年度净利润亏损逾90亿元（人民币，下同，19.19亿新元），大股东名单出现明显变化。

据界面新闻报道，3月30日晚间，大唐发电披露2021年年度报告，全年实现营业收入1034.12亿元，同比增长8.16%，实现了千亿元收入的突破。不过，归属于上市公司股东的净利润为-92.64亿元，由上一年的盈利30.40亿元转为亏损，出现了增收不增利的情况。

大唐发电介绍，2021年度受煤炭价格持续大幅上涨影响，公司所属火电企业燃料成本同比大幅增加，公司所属燃煤电厂普遍亏损，导致公司业绩出现较大幅度亏损。

大唐发电的股价2021年全年经历了“三起三落”，在3月下旬、9月下旬和12月下旬出现了三个股价“波峰”，而且随后都出现了一轮较大幅度的回落。截至2022年3月30日收盘，大唐发电股价收于2.39元/股，和去年3月中旬的股价相当，又回到了一年之前的“原位”。

另外，大唐发电的大股东名单出现明显变化。

从2021年下半年的前十大流通股股东增减持情况看，北京能源集团有限责任公司减持了1.5亿股；香港中央结算有限公司先后增持1077.70万股、3267.78万股；天津市津能投资有限公司在第三季度减持934.40万股；在第三季度增仓340万股的个人股东陈小毛，在第四季度已退出名单。

2022年1月29日，大唐发电发布的《持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告》披露了天津市津能投资有限公司（简称“天津津能”）减持股份的具体情况。

公告显示，2021年7月29日至2022年1月28日，天津市津能投资有限公司已通过集中竞价方式累计减持所持有的大唐发现934.40万股（约占公司总股本的0.05%），减持计划期限已届满并结束，减持价格区间在2.59至2.65元/股，由此获得现金2420万元至2476万元。减持后，天津市津能投资有限公司仍持有公司12.86亿股，约占公司总股本的6.95%。

