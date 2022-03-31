中国地方债发行节奏创纪录

中国各地方政府正以快于过往任何一年的速度发债，为公共支出的后续发力储备弹药。

据彭博社报道，汇总的数据显示，一季度新增地方债发行额已达1.5万亿元（人民币，下同，3202.11亿新元），其中新增专项债发行约1.25万亿元，均超过了疫情最严重的2020年所创下的同期历史最高发行规模。其中一季度地方债平均票息3.14%，专项债平均票息3.17%，均为2016年四季度以来最低。

去年底，中央经济工作会议即要求“适度超前开展基础设施投资”，今年两会政府工作报告亦要求政策发力适当靠前，随着近期疫情影响扩大及地产领域风险继续暴露，实现5.5%的GDP增长目标更具挑战，市场对财政政策发力期待很高。

周三召开的国务院常务会议表示，要抓紧下达剩余专项债额度，向偿债能力强、项目多储备足的地区倾斜，去年提前下达的额度5月底前发行完毕，今年下达的额度9月底前发行完毕；同时合理扩大专项债使用范围，在重点用于交通、能源、生态环保、保障性安居工程等领域项目基础上，支持有一定收益的公共服务等项目。

光大证券首席金融分析师王一峰在采访中指出：“今年一季度地方债的发行比较快，肯定对基建和稳增长起到正面的促进作用，从项目启动、资金到位情况和基础设施投资的增速已经有所体现了。”从微观调研情况看，稳增长的资金约束在减弱，预计随着3月数据公布，能看到基建对于稳增长的良性贡献，不过仍需经济高频数据印证。

据中国财政部预算报告，今年地方政府专项债额度为3.65万亿元，需发行地方债弥补的地方一般财政赤字0.72万亿元，合计新增地方债额度约4.37万亿元。据此计算，专项债和全口径地方债新增发行目前均完成了全年进度的34%以上。

平安证券3月27日的报告称，此前一周工业开工率回暖，基建相关的石油、沥青装置开工率、磨机运转率环比均有所上升，但仍低于过去三年同期的均值水平。首席经济学家钟正生等在报告中写道，“预计财政政策将在减税降费和基建投资两个方面共同发力，稳定国内需求。”

国家统计局数据显示，1月至2月基础设施投资同比增速为8.1%，虽然远高于去年全年0.4%的累积增速，但同期生产价格指数(PPI)高达9%左右。

澳新银行资深中国策略师邢兆鹏在采访中指出：“1-2月的基建投资增速8%还是偏慢，低于PPI，对GDP还是拖累的。”不能指望今年基建有多好表现，除了十四五规划的102个项目，地方政府对基建兴致不高，基建投资将受到项目有限的拖累。

周三的国常会指出，今年再开工一批已纳入规划、条件成熟的水利项目，包括南水北调后续工程等。这些工程加上其他水利项目，全年可完成投资约8000亿元。

此外，据央行资产负债表，今年前2个月政府存款累计增长1.17万亿元，升幅创历史同期最高水平，显示大量财政资金依然滞留在国库账户上。

在王一峰看来，1至2月财政存款比较高可以理解，一方面去年有1万多亿的专项债资金，加上今年的发行，积累比较多；另一方面有春节因素，不适合工作量的形成，从融资到使用会有时滞。不过他也表示，“后续要继续观察，如果钱到位了一直不用，那是需要考虑其它因素。”

