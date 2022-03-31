中证监：中美都有意愿解决审计监管分歧

中国证监会今天（31日）就美国证券交易委员会（SEC）近日就中美审计监管合作的关切说，双方进行了富有成效的对话，都有意愿解决分歧和问题，最终结果如何，要看双方的智慧和初心。

据澎湃新闻报道，中国证监会说，注意到近日美国证券交易委员会主席根斯勒（Gary Gensler）接受媒体电视采访时就双方审计监管合作的表态。正如根斯勒所言，双方监管部门进行了深思熟虑、相互尊重和富有成效的对话。自去年8月以来，中国证监会主席易会满和根斯勒已三次召开视频会议，商讨解决中美审计监管合作中的遗留问题。中国与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）更是进行了多轮坦诚、专业和高效的会谈，双方的沟通还将继续。

美国证监会主席根斯勒周二接受采访时说，只有完全遵守美国审计检查要求的中国企业才能继续在美国市场交易。

彭博社报道称，根斯勒的强硬措辞显示，美国仍然坚定不移地要求美国监管机构获得完全的审计权。根斯勒还强调，美国法律让他几乎没有妥协的空间，且国会设定的2024年最后期限正在逼近，除非中国同意美方要求，否则将把中国公司从纽约证券交易所和纳斯达克摘牌。

中国证监会还说，对于一些企业被美国证监会列入有退市风险的清单，经向美国证监会了解，这是美国监管部门执行《外国公司问责法》的一个正常程序，列入清单的公司是否在未来两年真正退市，最终取决于中美审计监管合作的进展与结果。

美国证监会继本月初将六个中概股列入退市风险名单后，于当地时间周三（30日）再将另五家企业加列入名单，包括百度、爱奇艺、富途控股、凯信远达医药和从事渔业养殖的Nocera。这也是三月以来第三批被纳入名单的中概股。

这五家企业需要于4月20日前向美国证监会提供证据，证明自己不具备被摘牌的条件。若无法证明，则会被列入“确定摘牌名单”。

