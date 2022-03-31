消息：中国金融稳定保障基金拟募资 处置系统性风险

面对不容忽视的经济下行压力，中国进一步加大政策保障。消息人士透露，筹备中的金融稳定保障基金计划筹集数千亿元人民币，以为中国60万亿美元（81.2万亿新元）的金融体系保驾护航。

据彭博社报道，消息人士透露，该金融稳定保障基金将专门用于具有系统性隐患的重大风险处置，由中国人民银行负责牵头，并联合银保监会和财政部等共同设立。资金来源渠道涵盖了政府实体和主要金融机构，如现有的存款保险基金、保险保障基金、信托业保障基金、银行业金融机构上缴的监管费，以及政府基金预算中的部分资金等。

中国国务院上周表示9月底前将完成金融稳定保障基金筹集相关工作，将发挥存款保险制度和行业保障基金的作用，运用市场化、法治化方式化解风险隐患。银保监会随即表示，该基金将取之于市场，用之于市场，区分不同行业、不同主体实行差别化收费。相关公告均未透露基金具体的资金来源和规模等信息。

相较于存款保险这类行业目标更明确的基金，金融稳定保障基金将是中国首个致力于保障广泛金融稳定的基金。知情人士称，其主要目标是化解金融风险，但亦可通过向金融机构提供融资，间接为其他行业的重要实体提供支持。

中国央行、银保监会和财政部未立即回复彭博寻求置评的请求；上述知情人士因未获授权对外评论而不愿具名。

从去年以来数十家共计背负至少1万亿美元负债的中国房地产商纷纷陷入流动性危机，同时境内数百家小型农商行也存在一定风险隐患，中国政府此举旨在主动提前布局以防范潜在的金融风险蔓延。随着新冠病毒卷土重来，激增的感染率迫使金融之都上海部分封锁，且美联储激进加息之下，国内政策也面临压力，这些都有可能进一步钳制中国这个世界第二大经济体的增长势头，稳增长的压力越来越大。

就资金来源方面，知情人士还提到，监管当局考虑提高部分风险金融机构的存款保险费率；如有需要，金融稳定保障基金的规模可以扩大；目前该基金的筹备方案仍在讨论中，尚未最终确定。

根据中国人民银行最新公布的信息，去年第四季度有316家金融机构被列为高风险主体，其中大部分为农村小银行。2019年5月发生了包商银行被接管事件，为近20年来中国首次采用此举，此后金融监管机构相继又救助了包括恒丰、锦州银行在内的多家商业银行，并避免了银行挤兑等风险事件，这些都一定程度上伤及了市场对这些地区性小银行的信心。

花旗分析师Judy Zhang等在3月7日的研究报告中写道，设立金融稳定保障基金显示监管机构正在“采取积极措施，以防范房地产行业违约对金融系统潜在的溢出效应。”

中国也正在把稳增长放在更加突出的位置，最新的国务院常务会议强调稳经济政策“早出快出”；房地产方面，监管机构最近已放宽了对住房贷款的限制，并鼓励大型资产管理公司参与陷入困境的房地产商的重组工作等。