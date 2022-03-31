中国三大航空公司亏损超400亿人民币

过去一年，中国国内主要航空公司仍未走出巨额亏损的阴影，疫情对中国民航业影响的深度和持续性超出预期。

据香港中通社报道，中国国有三大航空公司中国国航、南方航空、中国东航相继披露年报。2021年，三大航司（航空公司）均出现百亿规模亏损，且亏损金额较上年同期进一步扩大。整体来看，三大航合计亏损金额达409.57亿元（人民币，下同，87.37亿新元）。

三大航空公司的年报显示，中国国航2021年实现营业收入745.32亿元，同比增长7.23%；净亏损166.4亿元，上年同期亏损144.1亿元。实现客运收入583.17亿元，同比增加25.9亿元。

南方航空去年业绩亦再度下滑。2021年实现营业收入1016.44亿元，同比增长9.81%；净亏损121.03亿元，上年同期亏损108.42亿元。

同样受疫情、国际油价上涨等因素影响，中国东航2021年净亏损达122.14亿元，同比增亏3.8亿元。从盈利水平看，中国国航在三大航中排名垫底，并再度刷新公司历史上的最差业绩。由于中国国航在中国航司中的国际航线占比最高，其所受冲击也更为直接。

值得注意的是，中国东航在年报中提及，2022年3月21日，公司下属东航云南一架波音737客机在执行航班任务时失事。飞机失事后，公司高度重视，立即启动应急机制，全力开展救援及善后工作。目前事故原因尚在调查。公司将密切跟进调查的后续进展，评估其对集团财务状况、经营成果等方面的影响。

总体而言，2021年是疫情在全球蔓延的第二年，中国国内民航业仍面对境内疫情局部聚集和多点散发、境外疫情蔓延扩散的严峻复杂形势。其中，国际航线投入持续受限，国内客运市场流量大幅波动，头部航司的经营效益改善难度日益加大。叠加油价攀升，汇率波动等因素，航司面临著较大的经营难度。

根据国际航协预计，全球航空业2022年仍将维持亏损状态，形势依然严峻，但鉴于旅客的积极出行意愿，行业有望持续复苏。