香港职工盟三名骨干被国安处带走

香港职工盟前主席黄乃元、副主席邓建华、司库钟松辉因涉嫌违反《社团条例》，被警方国安处上门带走协助调查。

据星岛日报报道，国安处今天（31日）持法庭搜查令，搜查全港约10个地点，当中包括职工盟相关会址、储物仓库，以及多名职工盟骨干成员的住所及办公室。行动中，警方检走大批文件及电子设备等证物作调查。

另外，职工盟多名骨干成员因涉嫌违反“社团条例”，前主席黄乃元、副主席邓建华、司库钟松辉被警方国安处上门带走协助调查，在囚的秘书长李卓人也将受查。

香港警方于今年2月中旬，根据《社团条例》第15条，向职工盟多名现任及前任骨干成员发信，要求于限期前回应一系列问题及提供组织运作及财政等资料。

职工盟在3月24日回复警方的信件中，没有包含警方根据《社团条例》要求该组织提供的包括组织运作、过往活动、收入来源及开支，与属会及境外组织联系等资料。

根据《社团条例》第16条，如获送达书面通知的人，没有遵从有关通知的规定提供资料或提供虚假、不正确或不完整的资料，均属违法。

职工盟于1994年至2013年间获得“美国国家民主基金会”（NED）旗下劳工组织资助，被指多次发起罢工及鼓动多区非法集会等大规模活动。职工盟已于去年9月19日宣布启动解散程序，并于10月3日召开特别会员大会通过解散决定，但至今尚未完成取消社团注册。