沪综指收低首季度下滑逾一成

中国股市沪综指周四小幅收低，本季大跌逾一成。分析人士指出，今天沪综指表现比较乏力，早上公布的PMI数据也不太理想，反映制造业处于收缩的情况之中。

据路透社报道，沪综指收跌0.4%，至3252.2点，本季度跌10.6%。沪深300指数收挫0.7%，本季度跌14.5%。深圳创业板指数收挫1.4%，本季度跌20%。上证科创板50成份指数收跌1.9%，本季度跌22%。

光大证券国际证券策略师伍礼贤分析，市场比较担心内地总体的经济情况，一个是疫情的影响，另外内房的危机还不算正式过去。

伍礼贤称：“虽然近期官方有一些刺激内房的措施出台，但是从1月和2月的销售数值来看，内房还没有一个很明确的改善的情况。”

伍礼贤并指，中概股监管方面，虽然之前内地还有美国都提到，大家都往比较积极的方向迈进，但现在实质上的措施或者具体内容还没有出来，这也是市场忧虑的原因之一。预计未来一周上证指数可能在3200至3280点附近这个区间进行一段时间的整固。

国内多地疫情散发导致局部地区部分企业临时停产减产，叠加地缘政治不稳定因素导致一些企业出口订单减少或取消，产需两端同步走低，拖累中国3月官方制造业PMI降至五个月低点，为时隔四个月后再度滑落至50下方。

国家卫健委通报，3月30日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例续升至1839例，其中本土病例1803例，分布进一步增至22个省份，吉林和上海合计近1700例占比逾九成；当日新增本土无症状感染者6651例较上日略降，其中上海5298例仍占绝对多数，快速上升的势头稍有遏制。

美国证监会（SEC）周三将百度、爱奇艺等五家公司列入有退市风险的相关发行人暂定名单（Provisional list），其中包括一家宣称已将市场重心转移出中国大陆的台湾公司。

军工、通信板块本季度领跌。中证5G通信主题指数收低2.1%，本季度挫28.2%；中证中航军工主题指数跌2.4%，本季度挫26%。

日经新闻周一援引消息人士的话报导称，由于乌克兰危机和通胀开始拖累消费电子产品的需求，苹果计划削减其iPhone和AirPods的产量。

沪综指于3月15日录得逾两年最大单日跌幅，并创超20个月收盘新低。俄乌局势、美联储加息、中概股退市风险等因素令A股承压。次日国务院金融委召开专题会议向市场发出一系列积极信号，股市大幅反弹。

中国副总理、金融委主任刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。会议指出，在当前的复杂形势下，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间，保持资本市场“平稳运行”。

近期聚焦于需求端的地产政策明显松动，带动前两月中国房地产开发投资平稳增长；但商品房销售持续降温，销售额和销售面积1-2月同比降幅均为近两年最大。与此同时，行业面临的流动性问题突出，房企到位资金较两年前新冠疫情爆发之初更弱，地产业下行压力仍大。