中国证实成蕾案在北京开庭审理 将择期宣判

中国外交部证实，澳籍华裔记者成蕾被控为境外非法提供国家秘密案，今天（3月31日）在北京法院不公开开庭审理，案件将择期宣判。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上回答提问时说，北京市第二中级人民法院今天一审不公开开庭审理了成蕾为境外非法提供国家秘密一案，成蕾及其辩护律师到庭参加诉讼，目前案件正在审理过程当中，法院将择期宣判。

路透社今天早前报道说，澳大利亚驻中国大使傅关汉（Graham Fletcher）今天被禁止进入庭审现场。

汪文斌说，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，有关国家秘密的案件不公开审理，任何人不得旁听。他反问，成蕾涉嫌犯为境外非法提供国家秘密罪，案件涉及国家秘密，“有关法院依法不公开开庭审理正当合法，如何指摘？”

汪文斌强调，中国是法治国家，司法机关严格依法审理案件，并充分保障有关人员的各项诉讼权利。他还呼吁有关方面切实尊重中国司法主权，不得以任何形式干预中国司法机关依法办案。

澳洲外长佩恩（Marise Payne）也证实成蕾案将择期宣判。佩恩在声明中说：“澳洲政府尊重中国法制体系自主权（sovereignty）。不过，成蕾案缺乏透明度，澳洲政府从未得知指控细节内容。”

成蕾出生于中国湖南省，童年时期随父母移居澳洲，并加入澳籍。她后来投身电视新闻行业，曾担任美国全国广播公司商业频道（CNBC）记者，并于2012年回到中国担任环球电视网英文频道（CGTN）主播。

成蕾于2020年8月在北京被中国警方监视居住，中国外交部同年9月证实，成蕾“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”被采取强制措施；去年2月，她被中国司法机关以“涉嫌为境外非法提供国家秘密罪”批准逮捕。

澳大利亚外长佩恩上周六在一份声明中说，澳洲政府严重关切成蕾的福利和拘押情况，并希望中方能按照国际规范，达到公正、程序公平和人道待遇的基本标准。