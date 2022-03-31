在港研究显示：奥密克戎对未接种儿童带来更严重影响

在香港展开的最新研究显示，与其他冠病变种毒株相比，奥密克戎会对未接种疫情的儿童带来更严重的影响。

据彭博社今天（31日）报道，来自香港大学和玛嘉烈医院的研究人员在查看不同疫情时期的儿童住院状况时发现，与之前的几波疫情相比，奥密克戎与较多儿童住院、出现严重并发症，以及更多儿童死亡有关联。

研究人员发现，由奥密克戎主导的第五波疫情爆发时，冠病病例比起之前的前几波来得更严重。第五波爆发时，从2月5日至28日有1147名年龄介于0至11岁儿童因奥密克戎住院，其中超过八成的年龄介于0至5岁。

奥密克戎小病患对于在加护病房接受治疗的需求较高，有21名或1.83%的儿童被送往儿科加护病房。在前几波疫情爆发时，只有一名香港冠病小病患被送往儿科加护病房。流感发生时，只有0.79%的小患者被送往儿科加护病房。

前四波疫情爆发时，从2020年初到2021年11月，有737名年龄介于0至11岁的儿童因冠病住院。

研究人员在报告中指出，与之前的其他冠病变种毒株和流感相比，奥密克戎导致未接种疫苗的儿童癫痫发作次数会更多，影响到上呼吸道的次数也较多。他们认为，“奥密克戎（亚型毒株）BA.2的内在严重性并不轻微，而且从未感染且未接种疫苗的儿童染病后死亡和出现严重并发症的情况就能证明这一点。”

研究人员认为，部分5岁以下小患者会出现严重症状，其中一个原因可能是他们在过去两年并没有接触到冠病病毒，导致这些小患者的体内并没有产生免疫力。他们呼吁迅速为符合条件的儿童接种疫苗接种，特别是在3岁以下的儿童，并紧急探索扩大现有疫苗使用范围。

在上述1147名奥密克戎小患者住院个案中，有四名儿童死亡，年龄介于11个月至9岁，其中三人在过去身体状况良好，且没有接种过疫苗。不过，从2020年1月至2021年11月，香港并没出现儿童因冠病而死亡的个案。

此外，住院的奥密克戎小病患致死率为0.35%，高于流感的0.05%。不过，研究人员也提醒外界，上述数字可能被高估，因为许多有奥密克戎轻度症状的儿童并没有被送往医院，而是在家中接受治疗。

上述报告的预印本在本月21日提交给权威医学期刊《柳叶刀》，预印本未经同行评审。