中国前司法部长傅政华被双开

中国前司法部部长傅政华因严重违纪违法，被开除中共党籍和公职。

据中国央视新闻今天（31日）报道，中央纪委国家监委已对也是全国政协社会和法制委员会原副主任的傅政华严重违纪违法问题，进行了立案审查调查。

傅政华被指完全背弃理想信念，从未真正忠诚于党和人民，彻底丧失党性原则，毫无“四个意识”，背离“两个维护”，政治野心极度膨胀，政治品行极为卑劣，投机钻营，利令智昏，为达到个人政治目的不择手段；参加孙力军政治团伙，拉帮结派，结党营私；在重大问题上弄虚作假、欺瞒中央，危害党的集中统一；妄议党中央大政方针，长期结交多名“政治骗子”，造成恶劣影响；长期违规领用和携带枪支，形成严重安全隐患；对纪法毫无敬畏，执法犯法，徇私枉法，擅权专断，恣意妄为，造成严重恶劣政治后果；长期搞迷信活动，对抗组织审查。

他也被指特权思想极为严重，生活奢靡享乐，长期违规占用多套住房、办公用房和多辆公车供个人及家庭享受，长期安排多名公职、现役人员为个人及家人提供服务，频繁接受高档宴请和旅游安排；在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益，严重破坏政法队伍政治生态；贪婪腐化，大搞权钱交易，非法收受巨额财物。

据报道，傅政华严重违反党的政治纪律和政治规矩、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、徇私枉法犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质特别恶劣，情节特别严重，应予严肃处理。

经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予傅政华开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其中共十九大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

傅政华曾在2018年至2020年担任司法部长，之后退居二线，转任全国政协社会和法制委员会副主任。中纪委官网去年10月公布，傅政华涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。