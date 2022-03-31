调查：未来三个月17.9%中国居民打算购房 2016年三季度以来新低

中国人民银行昨天（30日）发布的《2022年第一季度城镇储户问卷调查报告》显示，未来三个月，17.9%的中国居民打算购房，这一比例与去年四季度的调查一致，仍是2016年三季度以来的新低（该季比例为16.3%）。

据澎湃新闻报道，这份央行在中国大陆50个城市进行的2万户城镇储户问卷调查显示，对下季房价，16.3%的居民预期“上涨”，低于去年四季度调查的16.8%；56.7%的居民预期“基本不变”，与上季度持平；14.4%的居民预期“下降”，低于上季度调查的15.2%，12.7%的居民“看不准”，高于上季度的11.3%。

今年以来资本市场的大幅波动，也影响到了居民的投资热情。

央行调查显示，倾向于“更多消费”的居民占23.7%，比上季减少1.0个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占54.7%，比上季增加2.9个百分点；倾向于“更多投资”的居民占21.6%，比上季减少1.9个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为:“银行、证券、保险公司 理财产品”、“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为46.3%、22.1%和 16.2%。

央行同时公布的今年一季度企业家和银行家问卷调查显示，其对宏观经济热度的判断都较去年四季度出现了下降。

其中，企业家宏观经济热度指数为35.7%，比上季下降1.6个百分点，比上年同期下降3.2个百分点。其中，30.6%的企业家认为宏观经济“偏冷”，67.4%认为“正常”，2.0%认为“偏热”。

同时，银行家宏观经济热度指数为34.4%，比上季下降0.9个百分点。其中，有62.2%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季减少3.7个百分点; 有34.6%的银行家认为“偏冷”，比上季增加2.7个百分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为41.3%， 高于本季6.9个百分点。