胡润全球医疗健康企业家榜前10位中国占四席

胡润周四发布的《2022全球医疗健康企业家榜》，全球最大疫苗生产商印度血清研究所（Serum Institute of India）的赛鲁斯·普纳瓦拉以1650亿元的财富荣登首富。而榜单前10位中国占四席。

据路透社报道，迈瑞医疗董事长李西廷、迈瑞医疗联合创始人及深圳鹏瑞集团董事长徐航各以1200亿元（人民币，下同，256.17亿新元）的财富，与美国医院集团(Hospital Corporation of America)的Thomas Frist Jr家族并列第二。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说，通过这个医疗健康百强企业家的财富创造，能看到世界最需要解决的医疗健康方面的问题，第一就是制药，其次是医疗器械和生物科技。

最近两年上升最快的是生物科技，特别是疫苗相关的企业家，包括行业首富印度血清研究所的赛鲁斯·普纳瓦拉、等。

胡润说：“在我们全球富豪榜上，医疗健康行业10年前排在前五名以外，现在已经是金融服务之外的第一大行业。”

胡润说，在中国500强最具价值非国有企业榜单上，医疗健康行业已经排名第一。其中一个原因可能是因为中国像世界一样面临老龄化问题。

榜单10大内的其余两名中国富豪分别为智飞生物董事长蒋仁生家族及爱尔眼科董事长陈邦，他们分别以1050亿元及950亿元的财富，排名第六、七。

中国企业家在这个百强榜的数量，差不多是美国、瑞士和德国的总和。

