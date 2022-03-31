习近平：坚持把解决好三农问题作为中共工作重中之重

中共总书记、中国国家主席习近平强调，坚持把解决好“三农”（农业、农村和农民）问题作为中共全党工作重中之重，举全党全社会之力推动乡村振兴。

据中国央视新闻报道，习近平在明天（4月1日）出版的最新一期《求是》杂志发表的文章中强调，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，是需要全党高度重视的一个关系大局的重大问题。全党务必充分认识新发展阶段做好“三农”工作的重要性和紧迫性，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

习近平要求真抓实干做好新发展阶段“三农”工作，并说全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。稳住农业基本盘、守好“三农”基础是应变局、开新局的“压舱石”。“三农”向好，全局主动。

文章强调，要巩固拓展脱贫攻坚成果，并说脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立五年过渡期，过渡期内要保持主要帮扶政策总体稳定。

习近平也强调，要牢牢把住粮食安全主动权。粮食多一点少一点是战术问题，粮食安全是战略问题。粮食生产年年要抓紧，面积、产量不能掉下来，供给、市场不能出问题。耕地是粮食生产的命根子，要严防死守18亿亩耕地红线，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。要坚持农业科技自立自强，加快推进农业关键核心技术攻关。调动农民种粮积极性，关键是让农民种粮有钱挣。地方各级党委和政府要扛起粮食安全的政治责任，粮食安全要实行党政同责。