中共政治局常委听取空难汇报：要追究直接责任人员责任

中共政治局常务委员会今天（31日）在会议上听取东航空难应急处置情况汇报时强调，要尽快查明事故原因。对于因责任不落实等导致发生事故的人士，会议也要求追究直接责任人员和相关领导的责任。

据中国央视新闻报道，会议指出，事故发生后，中共中央高度重视，习近平立即作出重要指示，强调要立即启动应急机制，全力组织搜救，妥善处置善后，尽快查明原因，做好遇难者家属安抚和服务工作。各有关方面闻令而动、快速响应，组织民航、应急、公安、军队、卫健和广西等各方面力量，按照“统一指挥、分工负责、深入细致、科学有序”总体要求，全面做好有关工作。善后处置、事故调查等工作目前正在有序进行。

会议强调，对于这次事故导致机上132名人员不幸遇难深感痛心，并说要深入细致做好善后处置工作，再接再厉、善始善终。要继续做好遇难者遗骸遗物整理、移交等工作，给逝者以尊严、给家属以慰藉。要加大遇难者家属帮扶救济工作力度，让遇难者家属安心。各有关方面要科学有序开展事故调查，组织各方面专家综合分析飞机数据和各类物料证据，尽快查明事故原因和性质。要平稳有序做好后续信息发布工作，按照及时、准确、公开、透明原则，持续发布信息，积极回应社会关切。

会议要求坚持统筹发展和安全，发展决不能以牺牲安全为代价，各方面一定要深刻吸取教训、举一反三，进一步健全安全生产责任制，抓好安全生产责任落实，在全国全面开展安全生产专项大检查，全面排查整治风险隐患，最大限度防范遏制各类事故发生，保持社会大局稳定。因责任不落实、措施不到位、排查整治流于形式等导致发生事故的，不仅要追究直接责任人员的责任，对相关领导也要严肃追责问责。

东航一架波音737-800型客机本月21日从昆明飞往广州途中在广西藤县坠毁，机上132人全部遇难。

民航局航空安全办公室主任朱涛今天也在新闻发布会上公布，随着搜救工作接近尾声，现已进入到事故技术分析和调查取证阶段，根据国际民航公约附件和我国民航规章相关要求，将在事发30天内完成初步调查报告，全部调查结束后将向公众公布完整的调查报告。两部黑匣子也正在解码中。