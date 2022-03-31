中国商务部吁美采取理性务实对华经贸政策

中国商务部公布，中美双方经贸团队保持正常沟通，并呼吁美国采取理性务实的对华经贸政策。

商务部官网公布的文字实录显示，商务部新闻发言人束珏婷今天（31日）在例行记者会上被问到，美国贸易代表戴琪早前公布，将更积极地向中国施压，并称正在准备一种新的对华贸易政策做法，商务部对此有何回应？

束珏婷回应时说，中美拥有巨大的共同利益，合作是唯一正确的选择。“希望美方采取理性务实的对华经贸政策，与中方相向而行，本着相互尊重、互利共赢的原则，推动中美经贸关系健康稳定发展。这不仅符合中美两国和两国人民的根本利益，也是国际社会的普遍期待。”

路透社和彭博社早前报道，戴琪昨天告诉美国众议院筹款委员会，面对据称是中国经济政策所带来的负面影响，美国将大力捍卫其经济利益和价值观。

戴琪认为，现在是时候放弃改变中国的行为，并专注于重建美国工业制造基地与在美国国内进行投资以应对中国。

中国商务部也批评美国将中国电信美洲公司和中国移动国际（美国）有限公司列入不可信供应商清单，呼吁美国停止将经贸问题政治化。

束珏婷说：“美联邦通信委员会此举是在近期无端吊销中国企业214电信运营牌照之后，再次对中国企业进行打压。美方泛化国家安全概念，在缺乏事实依据的情况下将中国企业列入所谓‘不可信供应商清单’，限制企业产品和服务市场准入，滥用国家力量对企业进行制裁打压，严重违背基本的市场原则和公认的国际经贸规则，损害了中国企业和包括美国用户在内的消费者合法权益。中方对此坚决反对。”

束珏婷呼吁美国为包括中国企业在内的各国企业在美经营提供公平、稳定、非歧视的市场环境，并强调中国将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

美国联邦通信委员会上周五（25日）宣布，他们将上述两家公司列入对美国国家安全构成威胁的通信设备和服务清单。这份清单也被称作“不可信供应商清单”。