上海将对浦东浦南等区实行分区分类网格化管理

上海官方决定从明天（4月1日）凌晨5时起，对浦东、浦南及毗邻区域实行分区分类、网格化管理。

上海官方今晚在微信上公布，他们是综合研判筛查结果，根据中国国务院联防联控机制综合组的冠病病毒检测分类施策指南（试行），实行分区分类、网格化管理。除了浦东和浦南之外，其他将实行分区分类和网格化管理的毗邻区域包括浦东新区全区，奉贤区全区，金山区全区，崇明区全区，闵行区浦锦街道、浦江镇，松江区新浜镇、石湖荡镇、泖港镇、叶榭镇。

在新措施下，报告阳性感染者涉及的居民小区（单位、场所）所在网格化单元及毗邻网格化单元，划为封控区。实行“区域封闭、足不出户、服务上门”，感染者涉及楼栋采取14天封闭管理措施（从3月28日封闭时起计），封控区内其他区域实施“七天封闭管理+七天社区健康管理”措施（从3月28日封闭时起计），开展相应频次检测，封闭管理期间严格落实居家隔离措施。

有封控小区（单位、场所）所在街镇的其他区域，则被划为管控区。实行“人不出小区、严禁聚集”，落实七天社区健康管理（从3月28日封闭时起计），开展相应频次检测，原则上居家，每户每天可安排一人分时有序至小区指定区域无接触式取用配送物资。单位执勤人员“人不出单位，严禁聚集”，分时有序至单位入口处无接触式取用配送物资。

浦东、浦南及毗邻地区除封控区、管控区以外的其他区域，划为防范区。实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集规模”，落实七天自我健康管理和相应频次检测。

餐饮经营场所将暂停堂食，但可提供到店自取、外卖订餐服务。网吧、酒吧、歌厅、棋牌室、图书馆等各类非生活必需密闭场所暂停开放。外卖、快递人员不得进入住宅小区，实行无接触配送。农贸（集贸）市场、批发市场、商场超市、药店等各类生活必需公共场所落实限量、预约、错峰等要求。

管控区、防范区内一旦发现感染者， 对所在区域实施升级管控并落实相应防控措施。