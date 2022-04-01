王毅：坚决反对域外国家利用阿富汗搞地缘争夺

中国外长王毅说，坚决反对域外国家在阿富汗制造乱局、利用阿富汗搞地缘争夺。参与阿富汗邻国外长会的各方也呼吁阿富汗清除恐怖组织。

中国外交部网站公布，王毅昨天（3月31日）在安徽屯溪主持阿富汗邻国外长会时说，阿富汗正处在由乱及治的关键时期，阿富汗人民迎来真正掌握自身前途命运的历史性契机。半年多来，阿临时政府为稳定局势、改善民生、保障人权作出努力，取得一定阶段性成果。但阿仍面临人道、经济、安全等多重挑战，包括邻国在内的国际社会对阿临时政府施政也有不少关切。阿实现持久和平、可持续发展和推进对外关系任重道远。

他说：“面对处于历史十字路口的阿富汗，我们及时创立阿富汗邻国协调合作机制，确定合作应对阿局势变化的政治共识，充分体现了睦邻友好、守望相助的邻里精神。我们应该秉持命运共同体理念，以邻为善、以邻为伴，进一步发挥邻国协调合作机制的独特作用，推动阿早日实现稳定发展，携手实现本地区持久安全和发展繁荣。”

王毅提出支持阿走出一条自立自强之路。支持阿富汗人民自主决定国家前途命运，让“阿人主导、阿人所有”原则真正落到实处，实现阿民族和解和国内团结，探索符合阿国情、顺应时代发展要求的治理模式。坚决反对域外国家在阿制造乱局、利用阿搞地缘争夺。鼓励支持阿广泛包容建政、温和稳健施政，坚持睦邻友好，保障包括各民族和妇女儿童在内全体阿人民的基本权利。保持耐心和定力，稳步寻求符合各方共同关切和利益的方案，推动阿履行对外承诺和承担应尽责任。

王毅强调，向阿提供人道援助是当务之急，提升阿自主发展能力是长远之道，形成援阿国际合力是必要之举，并敦促作为阿困局始作俑者的美国负起首要责任，停止单边制裁，无条件归还阿国家资产。

他也强调，推动阿富汗综合施策、多措并举，从源头上肃清恐怖主义，坚决打击包括伊斯兰国、东伊运在内的各类极端恐怖组织，确保阿不再成为恐怖势力庇护所、滋生地和扩散源。

王毅代表与会各方总结了会议就阿富汗问题达成的共识，包括敦促阿切实同伊斯兰国、东伊运等各类恐怖组织划清界限、坚决打击，并予最终清除。加强邻国间反恐安全合作，合力打击地区跨境毒品犯罪；呼吁各方同阿富汗开展接触和对话，支持阿经济社会发展，反对制裁和施压，反对人道援助政治化。

王毅也在屯溪主持阿富汗邻国与阿临时政府首次外长对话会时，敦促国际社会不能因关注乌克兰问题而忽视阿富汗问题，要持续加大对阿投入，帮助阿人民渡过难关。

各方阐述了在阿问题上的立场主张，提出希阿临时政府增强包容性、坚决彻底反恐、进一步保障妇女儿童权益。参与对话会的阿富汗临时政府外长穆塔基称，阿已重开学校，学生已返校复课。阿富汗从未表示禁止女童教育。阿医疗、教育等各行各业都有大量女性参与。

王毅也集体会见阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议与会代表，中国、美国、俄罗斯、巴基斯坦四国阿问题特使和特别代表参加。王毅在会上强调，中美俄巴是阿富汗问题的重要利益攸关方，也是对阿有重要影响的国家。四方优势互补，形成合力，可以办成很多大事。