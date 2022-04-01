美报告称北京继续瓦解香港民主制度

美国国务院当地时间周四（3月31日）就《香港人权与民主法案》发表2022年度香港政策报告（Hong Kong Policy Act Report），称在过去一年中国中央政府继续瓦解香港的民主制度，对司法机构施加前所未有的压力，并扼杀学术、文化和新闻自由。英国也发布香港半年报告称，香港国安法破坏《中英联合声明》中承诺的权利及自由。

据美国国务院官网，报告写道：“随着香港回归25周年临近之际，中国对港收紧统治，香港的自由正在减少。”

年度报告指出，中国大人常委会通过决定，对香港的选举制度进行彻底改革，阻止未经北京批准的政治团体参与，并大大削弱了香港选民选举代议士的能力。中国大陆和香港政府针对与该地区民主运动有关联的团体、协会、媒体公司和工会进行突击搜查、逮捕、起诉和资产冻结，造成寒蝉效应并迫使他们和其他组织停止运营，包括香港《苹果日报》和《立场新闻》。

报告还提及，在北京的支持下，香港政府继续利用国家安全法破坏权利和自由，包括《基本法》和《中英联合声明》保护的自由。

报告指，香港警方和检察官使用国安法去长期拘留一些以非暴力方式表达政治意见人士，包括47名活跃分子和政治人物因参与 2020年7月的非官方初选而被指控“颠覆国家”。

报告还提到，根据国安法，被指控的人是除非法官有充分的理由相信被告“不会继续从事危害国家安全的行为”，否则拒绝保释，“是下一个极其广泛和模糊的标准”。

另外，英国也于3月31日发表《香港半年报告：2021年7月至12月》，报告称，香港国安法破坏《中英联合声明》中承诺的权利及自由。