退市威胁下中概股创2008年来最大跌幅

在美上市中资股周四（3月31日）重挫，第一季度也以2008年以来同期最差表现收官，因为投资者对中概股退市的可能性依然忧心忡忡。

据彭博社报道，纳斯达克金龙中国指数收盘下跌5.4%，爱奇艺、百度均下跌至少8%。该指数第一季度累计下跌21%，并且是连续第四个季度跌幅。阿里巴巴周四下跌6.7%，全季度下跌8.4%；京东和拼多多周四也下跌逾5.9%。

在美国监管机构就审计问题持续施压之后，投资者对中概股前景依然不乐观。美国证券交易委员会（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）周三打消了有关美中两国正在酝酿协议以免中概股退市的猜测。

根据《外国公司问责法》，SEC本月早些时候开始发布可能摘牌的“临时名单”。该名单周三再度更新，百度、富途控股、Nocera、爱奇艺和凯信远达医药被加入其中。

天灏资本分析师侯晓天接受采访时说：“临时名单的扩大提醒我们存在风险，”也提醒我们进行风险检查。

根据2020年通过的《外国公司问责法》，连续三年不允许检查其审计底稿的公司将会被美国交易所摘牌。中国证监会本月早些时候发布声明称，他们希望与美国当局合作，确保采取必要的措施。

Safehouse Capital投资组合经理法哈（Sharif Farha）说：“对话正在取得进展，但我认为他们想要营造一种紧迫感。”根斯勒的话可能不会吓倒市场，但退市“是每个中概股投资者继续存在的一个担忧。”

投资者还在评估中国主要城市防疫封锁及其对经济增长的可能影响。