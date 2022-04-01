港终院九名海外非常任法官表明会留任

英国最高法院正副院长韦彦德（Robert Reed）和贺知义（Patrick Hodge）辞任香港终审法院非常任法官后，在剩下的10名海外非常任法官中，九人表明会留任，包括五名英国籍法官。

据香港《明报》今天（4月1日）报道，这五名英籍非常任法官范理申（Nicholas Addison Phillips）、廖柏嘉（David Edmond Neuberger）、贺辅明（Leonard Hubert Hoffmann）、岑耀信（Jonathan Philip Chadwick Sumption）及郝廉思（Lawrence Antony Collins）经过一天的商讨后发表联署声明，强调香港正处于历史关键时刻，支持上诉法院维护法治，复检行政机关行为比任何时候都重要。

他们说，完全满意终院同僚履行职务时的独立及诚信，会继续监察事态发展，但认为他们继续参与符合港人利益。这五人中，范理申及廖柏嘉曾任英国最高法院院长。

此外，三名澳大利亚法官纪立信（Anthony Murray Gleeson）、甘慕贤（William Montague Charles Gummow）和范礼全（Robert French），以及加拿大法官麦嘉琳（Beverley McLachlin）也表明留任。三名澳洲法官称，会支持香港终审法院法官对司法独立的承诺。

加拿大《环球邮报》前天（3月30日）报道，麦嘉琳说，法院独立运作，向公众提供公平审讯及独立公义，而这可能是香港仅存及有力的民主机制。

至于另一名非常任法官、今年84岁的华学佳，《明报》称无法与他联络，但引述消息人士报道，华学佳预计基于健康原因不会再续任。