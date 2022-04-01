缅甸军政府外长应邀访问中国

缅甸军政府宣布，军政府任命的外交部长温纳貌伦（Wunna Maung Lwin）应邀访问中国。

据法新社报道，缅甸军政府新闻组在周四（3月31日）晚的一份声明中说，温纳貌伦于周四上午离开缅甸，应中国外交部长王毅的邀请前往中国进行“工作访问”。

声明没有详细说明温纳貌伦在中国的目的地，也没有说明这次旅行计划持续多长时间。

法新社报道称，这对被孤立的缅甸军政府来说，是一次罕见的出访机会。自去年一场政变推翻翁山淑枝的政府并引发大规模民主抗议和致命镇压以来，这个东南亚国家一直处于动荡之中。中国是缅甸军政府的一个主要盟友，并拒绝将军方的夺权行为称为政变。

缅甸军政府在国际舞台上越来越孤立，柬埔寨首相洪森是政变以来唯一访问过的外国领导人。

由于在化解政变后的暴力事件方面缺乏进展，温纳貌伦上个月被禁止参加亚细安外交部长务虚会。然而，冲突仍在继续，反军方组织经常与军队交战。

缅甸军政府领导人敏昂莱星期天说，军方将“歼灭”政变反对者。缅甸安全部队在镇压民主抗议活动的周年纪念日进行了武力行动。

据当地一个监督组织称，自政变以来，已有1700多人在军方对异议人士的镇压中被杀。

一名联合国缅甸问题专家2月说，俄罗斯与中国继续向缅甸军队提供武器，包括战斗机和装甲车。