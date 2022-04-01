港府斥美英报告干预中国内政

对于英美两国分别发表的《香港半年报告》以及《香港政策法》报告，港府发言人称，坚决反对外国通过各种报告对港府作出不实及荒谬的指控。香港所采取的制度及如何实现国家对港基本方针政策，纯属中国主权范围内的事务及国家内政，再次敦促外国停止借香港事务干预国家内政。

据头条日报报道，港府发言人说，香港回归以来，特区政府一直坚定维护受到《基本法》和《香港人权法案》所保障的新闻和言论自由，目前在特区政府新闻处新闻发布系统注册的本地、大陆和海外传媒机构共211家，数目较《香港国安法》实施前多；传媒可一如既往行使监督特区政府工作的权利，强调只要不违法，传媒评论甚或批评政府施政的自由并不受限。

对于香港的司法独立问题，发言人指，司法独立在《香港国安法》实施后依然稳如磐石，亦受宪制保障，条文列明香港享有司法权和终审权，法院独立进行审判，不受任何干涉；香港法官和其他司法人员应根据其本人的司法和专业才能选用；终审法院亦可根据需要邀请其他普通法适用地区的法官参加审判。发言人表示，香港欢迎其他普通法司法管辖区的杰出法官担任非常任法官，但指他们离任绝不影响司法机构致力维护法治及独立司法制度的承诺。

美国的年度报告指，中国大人常委会通过决定，对港选举制度进行彻底改革，阻止未经北京批准的政治团体参与，削弱香港选民选举代议士的能力。港府发言人对此回应称，选举公平、公开、诚实及高效有序地依法进行，第七届立法会顺利通过选举产生，逾130万名选民投票，从多个不同背景及持不同政见的候选人中选出90名议员，彰显新选举制度的广泛代表性、政治包容性、均衡参与性及公平竞争性。

英国的香港半年报告称《香港国安法》破坏《中英联合声明》中承诺的权利及自由。对此，港府发言人称，自《香港国安法》实施后，香港社会由乱转治，确保能坚定不移并全面准确贯彻”一国两制“、”港人治港“及高度自治的方针，市民亦继续依法享有《基本法》下的合法权利及自由，包括言论、新闻、出版、结社、集会、游行、示威的自由等。