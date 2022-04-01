多家在港上市的中国房企暂停交易

由于延发年报等因素，至少有33家香港上市公司将从周五（4月1日）起暂停交易，其中包括融创中国、佳兆业、世茂集团等陷入信用危机的房地产企业。

据彭博社报道，汇总的港交所公告显示，在因延发年报而停牌的上市公司中，所涉及的延发原因包括审计过程及程序因疫情而中断等，地产公司还涉及经营环境变化和资金状况审核等内容。不过，每年在香港都有一些上市公司因错过3月31日的年报截止日而停牌，去年同期，有逾50家公司因年报等因素暂停交易。

香港股市过去一年因受疫情、行业监管政策和房企信用危机等影响而遭受重创，恒生国企指数和恒生指数一年表现在全球主要股指中落于末尾。尽管上月中旬在中国金融委发声稳定市场预期之后，股市情绪略有好转，但众多公司未能如期公布年报仍为市场走势带来不确定性。

在停牌的公司中，地产商成为关注焦点。评级机构惠誉分析，延迟刊发经审计的业绩或审计师变更会增加企业融资困难，一些中国开发商的评级可能面临更大的“下行压力”。根据彭博汇编数据，中资地产商本月面临逾110亿美元（149.20亿新元）的债券和信托兑付压力。

中国房企或面临十余年来最惨淡的财报季，从一些已披露业绩的公司中可见端倪，中国最大的房企碧桂园去年利润降至2017年以来最低水平。根据克而瑞地产研究最新数据，3月份百强房企销售操盘金额同比降低52.7%。

