财新PMI比官方数据更糟：PMI降至2020年来最低

一项民间调查显示，中国3月份制造业活动降至疫情暴发以来最糟糕的水平，生产和销售受到疫情封锁措施的影响。

据彭博社报道，财新和标普全球周五（4月1日）声明，财新制造业采购经理指数(PMI)上个月从2月份的50.4跌至48.1，跌破了50这一容枯分界线。

这是该指数自2020年2月以来的最差表现，也低于接受彭博调查经济学家的预期中值49.9。

该数据甚至比周四公布的官方调查数据录得的萎缩程度更糟。财新指数侧重于受到近期防控措施冲击的中小型民营企业，官方PMI主要跟踪的是规模更大的国有企业。在官方数据中，小型和中型企业的表现也逊于大型企业。

PMI的下降凸显出，持续的疫情和中国严格的清零政策正在给制造商带来压力，并拖累经济增长。由于人们在春节后恢复工作，企业恢复经营，3月份通常是经济活动反弹的一个月。

根据声明，整体制造业PMI下降的部分原因在于制造业生产经营受到冲击。3月份新订单指数为2020年2月以来新低。

财新智库高级经济学家王喆说：“2022年3月，受国内局部疫情暴发因素影响，制造业景气度大幅转弱，财政政策和货币政策应做到精准施策，关注弱势群体，加大对重点行业和小微企业的扶持力度，稳定市场预期。”

