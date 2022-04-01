中国百城房租环比跌2.6%

贝壳研究院1日发布的租赁市场季报显示，一季度，全中国百城住房租赁市场总体活跃度提升，但受疫情反复等因素影响，多数城市3月租房旺季“缺席”，百城租金环比稳中有跌。

据中新社报道，报告指出，春节后流动人口返城、春节后职场人职位变动或因上学而租房的需求较为旺盛，2月全中国百城租赁成交量环比翻倍增加，租赁旺季显现。不过3月份疫情呈现点多、面广、频发的状态，多地受到疫情防控影响，当月全国百城租赁成交量环比仅增加1.4%。

从城市来看，一季度，100个城市中，70个城市租赁成交量环比增加，30个城市租赁市场环比降温，这些城市多为三、四、五线城市。此外，受到疫情影响，一线城市上海、深圳以及二线城市苏州、厦门、郑州、长春等租房市场也有所降温。在贝壳研究院监测的省会城市中，除郑州、长春、呼和浩特外，其余省会城市租赁市场一季度均环比升温。

值得注意的是，受疫情影响，3月份，多数城市未迎来传统租赁旺季，全国百城中仅31个城市3月租赁成交环比增加超过10%，41个城市租赁成交环比减少。

从租金来看，报告指出，一季度中国百城租金水平稳中微跌，超五成城市租金环比下跌。数据显示，一季度百城租金水平为每平方米35.4元（人民币，下同，7.56新元），环比微跌2.6%，同比微跌2.8%。

百城中，一季度54个城市租金水平环比微跌。其中，一线城市中，北京租金环比基本持平，上海、广州、深圳租金均环比下跌。新一线城市中，成都、长沙、西安、佛山、武汉等5个城市租金环比微涨或持平，其余均环比下跌。三线城市中长三角地区城市租金环比微涨，东南沿海、西部、西北地区多数城市租金环比微涨或持平。

从成交周期来看，一季度百城房源成交周期为67天，环比延长16.1天，同比延长4.9天。房源出租难度提升，房东出租信心减弱。