所罗门称不会允许中国建立军事基地

太平洋岛国所罗门群岛今天（4月1日）称，虽然该国计划与中国签署安全协议，但他们不会允许中国在所国建立军事基地。

据路透社报道，所罗门总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的办公室在声明中表示，该协议并不表示所罗门邀请中国在该国设立军事基地。

总理办公室说：“政府意识到设立军事基地的安全后果，也不会粗心到在他们的监督下，会允许这一做法。”

索加瓦雷尚未公布所中安全协议细节，部长们也尚未签署这份协议。据报道，早前外泄的协议草案显示，中国海军舰艇将获准在所罗门群岛进行补给。

另一个太平洋岛国密克罗尼西亚的领导人昨天敦促所罗门不要签署该安全协议。他说，在安全方面，他对该协议表达严重关切，并称担心太平洋地区可能会被卷入中美之间的战争。

新西兰称，该协议可能会扰乱长期存在的地区安全合作。澳大利亚国防部长达顿则说，尊重索加瓦雷的观点，但呼吁他谨慎行事。

达顿今天接受天空新闻台的访问时声称，中国曾告诉美国，他们不会在南中国海地区军事化，但中国已在南中国海设立了20个军事存在地点（points of military presence），堪培拉担心北京在太平洋岛屿上也会采取类似做法。

中国外交部昨天公布，中国驻所罗门群岛大使和所外交与外贸部常秘前天草签了中所双边安全合作框架协议，并强调中所安全合作不针对任何第三方，与所同其他国家合作互不冲突，可对地区现有合作机制形成有益补充。