中使馆斥英国《香港问题半年报告》歪曲事实

对于英国发表的最新一份《香港问题半年报告》，中国驻英国使馆发言人称，该报告歪曲事实、颠倒黑白。

据中国驻英国使馆网站，使馆发言人说，英国不顾中国严正立场，执意发表所谓《香港问题半年报告》，歪曲事实、颠倒黑白，粗暴干涉香港事务和中国内政，严重违反了国际关系基本准则。中国对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人说，香港回归以来，中国始终坚定不移、全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针。今天，香港民众依法享有远远超出英国殖民时期的更多权利和自由。香港由乱到治的事实充分证明，中国制定并实施香港国安法、完善香港选举制度、落实“爱国者治港”原则，只会加强香港的法治建设、更好维护香港民众的各项权利和自由，只会扩大香港社会均衡有序参与政治、更好推动香港民主制度健康发展。

发言人说，《中英联合声明》的核心要义是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英国在香港回归后对香港承担任何责任。英国反复拿《中英联合声明》说事，妄议中国治港政策，无端指责香港特区政府依法打击犯罪活动、稳定社会秩序的正当举措，本质上是要为反中乱港势力撑腰打气，图谋继续祸乱香港。他们的阴谋绝不可能得逞。

发言人强调，香港早已回归中国，香港事务纯属中国内政。奉劝英国认清现实和大势，放下殖民心态，尊重中国主权和统一，停止干涉香港事务和中国内政，不要给中英关系制造新的障碍。

英国政府昨天（3月31日）发表第50份《香港问题半年报告》，批评中国治港政策。报告称，香港国安法破坏了《中英联合声明》中承诺的权利及自由。