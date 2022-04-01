上海浦西开启封控 浦东等地实施阶梯式管控

上海疫情持续，该市展开分区分批封控抗疫策略。今天（4月1日）是上海浦西地区实行封控的第一天。上海市卫健委主任邬惊雷说，他希望民众在此期间做到足不出户、居家办公、减少流动。排队采样时请规范佩戴口罩，保持安全距离，不要拥挤聚集。

据中新社报道，邬惊雷在今天的疫情防控工作新闻发布会上说，浦西实行封控涉及人数比浦东更多、管控范围更大、各类情况也更复杂，上海将全力加快核酸筛查工作。

他说，自4月2日零时起，离沪人员除须持有48小时内核酸检测阴性证明外，还须提供24小时内抗原检测阴性证明。抗原检测结果通过“疫测达”小程序进行上传。机场、码头、火车站以及高速公路等都将开展离沪人员核酸和抗原检测结果查验。对于无法提供核酸和抗原检测相关证明材料的，现场予以劝返，不得离沪。后续将根据疫情发展和防控要求，动态调整相关措施。

上海昨天新增358起本土确诊病例和4144起本土无症状感染者。其中，330起确诊病例和434起本土无症状感染者在相关风险人群核酸筛查中发现。

另一方面，从3月28日起，上海对浦东、浦南以及毗邻区域开展了核酸筛查。邬惊雷说，根据筛查结果，上海将按照分区分类、网格化管理原则，实施阶梯式管控。相关部门将通过科学划定防控区域，更加精准地实施分类管理措施，有效遏制疫情在社区扩散和蔓延，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。