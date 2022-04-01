王毅：中国在乌克兰问题上态度明确 发挥建设性作用

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（3月31日）就中国在乌克兰问题所发挥的作用说，中国的立场是一贯的，态度也是明确的，应对所有挑战，中国都努力发挥负责任、建设性作用。

据中国外交部网站，王毅在安徽屯溪主持召开第三次阿富汗邻国外长会和阿富汗邻国与阿临时政府首次外长对话会。会后，王毅召开新闻发布会，介绍会议重要共识和成果并回答媒体提问。

针对媒体问及中国在乌克兰问题上发挥什么样的作用，王毅说，这几天，他密集同各国外长就乌克兰问题进行深入交流。各方对中国的立场都表示理解，对中国的作用都予以积极评价。他说，中国的立场是一贯的，处理所有热点，中国都站在和平一边，站在对话一边，站在公正一边。中国的态度也是明确的，应对所有挑战，中国都努力发挥负责任、建设性作用。

王毅说，乌克兰危机爆发以来，中国立足是非曲直，坚持独立自主，恪守客观公正。他说，中国国家主席习近平提出了“四个必须”，清晰阐明了中国在乌克兰问题上的权威主张。中国先后提出五点立场和缓解人道主义危机的六点倡议，为化解危机、缓和局势发出了中国声音、贡献了中国智慧。中国的作用主要体现为五个坚持。

一是坚持劝和促谈正确方向。中国主张对话谈判是唯一出路，反对火上浇油和加剧对立，呼吁停火止战，支持俄乌开展直接对话。

二是坚持捍卫国际关系基本准则。中国倡导尊重联合国宪章宗旨和原则，尊重各国主权和领土完整，反对将中小国家推上地缘博弈前线。

三是坚持防止冷战思维回潮。中国不认同非敌即友的阵营对立，坚定促进国际团结，倡导共同、合作、综合、可持续的安全观，尊重和照顾各方的正当合理关切。

四是坚持维护各国正当权益。中国反对没有国际法依据的单边制裁，呼吁维护国际产业供应链，避免损害各国正常经贸往来和人民生活。

五是坚持巩固亚太和平稳定。中国坚定奉行亲诚惠容周边外交方针，警惕美国借“印太战略”在本地区引入集团对抗祸水，加快促进区域一体化合作，守护本地区得来不易的发展势头。

王毅强调，作为联合国安理会常任理事国，中国将继续与国际社会一道，根据当事方意愿，考虑形势发展需要，继续为劝和促谈、维护和平发挥建设性作用。