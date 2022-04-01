山东首次将进口贸易纳入政府性融资担保支持范围

为解决进口企业融资难、汇率风险大等问题，中国山东省首次将进口贸易纳入政府性融资担保支持范围。

据中新社报道，山东省人民政府今天（1日）召开新闻发布会，介绍“齐鲁进口贷”、“汇率避险担保试点”等政策。

山东省商务厅副厅长崔洪光介绍，利用现行政府性融资担保风险补偿机制，山东推出“齐鲁进口贷”，为符合条件的资源能源性商品、机电高技术装备进口企业，农产品等重要民生消费品进口企业提供担保和再担保，金融机构在依法合规、风险可控前提下提供优惠利率。

对落实“齐鲁进口贷”政策突出的金融机构，山东将优先给予再贷款再贴现支持。“经测算，这项政策的推出，将惠及山东96%的进口企业。”

崔洪光说，近年来，人民币汇率双向波动成常态，外贸企业承受汇兑风险。为解决这一问题，山东创新推出汇率避险增信服务，通过建立“政府+银行+担保”的运作模式，鼓励融资担保机构为中小微外贸企业汇率避险提供担保服务，银行机构免除中小微外贸企业汇率避险保证金，担保费由财政给予补助。

作为中国经济大省，山东2022年新推出64条政策措施，包括加大对跨国公司地区总部实际使用外资的奖励力度，推动总部企业上市融资等，进一步增强经济社会发展的内生动力。