美政府报告：中国远未履行贸易协议承诺

美国贸易代表办公室周四（3月31日）公布的一份关于外国贸易壁垒的评估报告称，虽然中国履行了第一阶段协议的一些条款，但中国尚未履行一些更重要的承诺，远未履行其在2020年和2021年购买美国商品和服务的承诺。报告认为，这项协议并未给中国政府主导的、非市场贸易体制，以及他们对美国经济、美国工人和企业造成有害影响的现状带来根本的变化。

据美国之音报道，美国贸易代表戴琪3月31日发布了《2022年国家贸易评估报告》(2022 National Trade Estimate Report On Foreign Trade Barriers，简称NTE)。这份报告对美国主要出口市场上针对美国商品和服务出口、美国外国直接投资和美国电子商务的重大外国壁垒进行了全面审查。

在有关中国对美国的贸易壁垒方面，NTE的报告指出，2020年1月，美国和中国签署了一项经济和贸易协议。这项协议包括中国承诺改善农业和金融服务业的市场准入，与知识产权和技术转让有关的承诺，以及中国承诺增加对美国商品和服务的购买。

报告说，在农业贸易方面，第一阶段协定解决了许多非关税壁垒，并扩大了美国各种食品、农业和海鲜产品出口的市场准入。这包括在一些农业分部门实施重大改革，如肉类和家禽产品和设施登记。然而，在其他领域则明显缺乏有意义的行动，包括对农业生物技术的一些更重要的承诺，以及对牛肉和猪肉生产中使用莱克多巴胺（瘦肉精）进行必要的风险评估。

报告指出，中国实行的是一种国家主导的、非市场的贸易体制。在工业计划方面，中国继续推行一系列广泛的产业计划和相关政策，试图限制进口商品、外国制造商和外国服务供应商的市场准入，同时为中国产业提供大量的政府指导、资源和监管支持。

在技术转让方面，报告说，多年来，美国长期以来对技术转让的严重关切一直没有得到解决，尽管中国一再做出高层双边承诺，将取消或不再推行有问题的政策和做法。自美中《第一阶段协议》于2020年2月生效以来，美国一直与美国企业界保持接触，后者对中国迫使或施压美国公司向中国实体转让技术的非正式、不成文行动表示关切。

在进口政策方面，中国在几个具体领域的贸易政策和做法引起了美国和美国利益攸关方的特别关注。中国政府试图通过提高或降低增值税，退税来管理初级农产品的进口，以管理国内供应。中国有时会通过征收或收回增值税来加强其国内目标。这些做法给全球小麦、玉米和大豆以及这些商品的中间加工产品市场造成了巨大的扭曲和不确定性。

在技术性贸易壁垒/卫生和植物卫生壁垒方面，2022年1月1日施行的《中国进口食品境外生产企业注册管理规定》（海关总署第248号令）和《中国进出口食品安全管理办法》（海关总署第249号令），以及之前类似的措施，继续给贸易商和出口国的监管当局带来过度的压力，但却对食品安全没有明显的额外好处。相反，这些规定似乎为中国提供了一种工具，以控制由中国国家规划者决定的食品进口量，并报复那些政府在非贸易领域挑战中国政府政策或做法的国家的食品生产商。

在知识产权保护方面，报告指出，美中第一阶段贸易协议解决了美国长期以来对中国知识产权保护和执法不力的诸多关切。具体而言，该协议要求中国在商业秘密、与药物相关的知识产权、专利、商标和地理标志等领域以多种方式修订其法律和监管制度。截至2022年3月，中方已就落实第一阶段协定知识产权章节发布了若干征求意见的办法草案，并发布了若干最终办法。但是，中国尚未证明已在网上定期公布执法行动的数据，并在实体市场加大了对存在健康和安全风险的假冒产品的执法力度，加强对海关人员的培训，或确保政府机构和国有企业只使用许可软件。

报告还说，近年来，中国在商业秘密的保护和实施方面存在严重不足，这一直是美中两国接触的主题。中国国内外都发生过几起窃取商业秘密，图利中国公司的事件。在许多情况下，罪犯继续逍遥法外。尤其令人不安的是，有报道称，隶属于中国政府和中国军方的行为者已渗透到美国公司的计算机系统，窃取了海量的数据，包括这些公司的专有信息和知识产权，目的是为中国企业提供商业优势。

在网络侵权行为方面，报告说，中国的网络盗版现象依然猖獗，影响到各行各业，包括正版音乐、电影、书刊、软件和视频游戏等领域。

在服务壁垒方面，2021年，许多服务部门仍面临诸多挑战。与过去几年一样，中国监管机构继续使用歧视性的监管程序、对进入和扩大中国市场而实施的非正式禁令、一些服务行业的逐案审批、过于繁琐的许可和运营要求，以及其他阻挠美国服务供应商充分发挥其在中国市场潜力的手段。报告认为，取消这些壁垒将使美国金融服务提供商能够在更公平的环境中竞争，并扩大其在中国市场的服务出口产品。不过，中国对跨境数据流动的上述限制可能会继续给在华美国金融服务提供商带来重大挑战。

在数字贸易和电子商务的壁垒方面，报告称，由于广泛的商业活动依赖于跨国界的信息转移和对全球计算设施的灵活访问，中国近年来施行的《数据安全法》、《个人信息保护法》、《网络安全法》和《国安法》等引起了外国政府以及美国和其他国家的利益攸关方，包括服务供应商的严重关切。

在投资壁垒方面，中国寻求通过限制性的投资制度保护许多国内产业。中国现行投资制度的许多方面继续引起外国投资者的严重关切。例如，中国2020年1月生效的《外商投资法》和实施条例，对国内投资者和投资、外国投资者和投资保持了单独的制度，并提供了歧视性待遇的机会。

报告还提到中国继续向国内产业提供大量补贴，给美国产业造成伤害。其中一些补贴似乎也是世贸组织规则所禁止的。几年来，中国一直在大幅增加对农业部门的国内补贴和其他支持措施。报告说，据估计，中国是世界上最大的有害渔业补贴提供者，每年的补贴超过40亿美元（54.25亿新元）。这些补贴导致了威胁全球鱼类资源的过度捕捞和产能过剩。

在反竞争行为方面，2021年10月19日，中国反垄断法修正草案提交十三届全国人大常委会第三十一次会议初次审议。这个修正草案引发了各种关注，许多美国公司表示，对寻求在华开展业务的外国公司有选择性地执行《反垄断法》是一个主要担忧。美国产业界表达的另一个担忧是，在并购案中对美国和其他外资公司实施的补救措施似乎并不总是旨在恢复竞争。相反，这些补救措施似乎旨在推进中国的产业政策目标。美国产业界对反垄断法调查程序的可预见性、公平性和透明度不足表示担忧。

在出口限制方面，中国继续对一些原材料投入实施出口限制措施，包括出口配额、出口许可、最低出口价格、出口关税和其他限制措施，这些都是中国作为世界主要生产国之一所具有的影响力。通过这些出口限制，中国似乎能够以牺牲外国下游生产商的利益为代价，为中国的大量下游生产商提供实质性的经济优势。

报告还列举了其他一些非关税措施，可能对美国工业进入中国市场或投资中国市场的能力产生不利影响。例如，中国发布新监管措施的过程可能是不透明和不可预测的，而且在没有充分通知的情况下就实施。其他值得关注的关键领域包括管理中国土地使用的法律、商业纠纷的解决和非政府组织的待遇。由于中国在一定程度上还没有完全实行法治，中国政府官员的腐败也是一个令人担忧的关键领域。

报告说，透明度是贯穿中国入世协议的核心原则之一，但不幸的是，在加入世贸组织20年后，中国在遵守透明度义务方面的记录仍然很差。

《国家贸易评估报告》自1985年以来每年发表，涵盖64个以上市场的重大对外贸易壁垒，这些市场占美国商品贸易的99%和服务贸易的85%。