交银国际：中概股暴跌原因更可能是互联网监管

中美关于中概股前途命运的谈判再次让市场聚焦中概股困境，然交银国际认为，从历史事件的时间线索来看，中概股的暴跌元凶似乎不是当前的美国审计监管，更可能是因为中国的互联网监管。

据路透社报道，交银国际周五（4月1日）发表评论指出，回溯了过去十多年中概股经历过的美国合规历史事件，包括2019年提起的《外国公司问责法案》（HFCAA），2020年美国前总统特朗普签署的《保护美国投资者远离中概股投资风险》总统备忘录以及HFCAA的正式立法，然而中概股依旧涨得如火如荼，一直到2021年2月。

去年6月《加速HFCAA》提出之后，中概股才开始真正的暴跌；同年下半年，中国加强了对于大型互联网公司的监管。中概股自去年2月见顶以来经历最深80%的跌幅。

交银国际研究部主管洪灏说：“从历史事件的时间线索来看，中概股的暴跌元凶似乎并不像是当前市场归咎于的美国证交委立法，而更多的很可能是因为互联网监管。否则，为什么美国国会一边立法制裁中概股，但一边中概股却涨势不已呢？”

美国当局此前开始采取行动，如果中国企业连续三年无法提供审计记录给美方检查，这些中资企业将被赶出美国证券交易所。

就中美审计监管合作，美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）称，最近媒体对协议即将达成的猜测“为时过早”；随后中国证监会表示，中方与PCAOB进行了多轮会谈，总体进展顺利，双方的沟通还将继续。

洪灏认为，如果中概股不得不从美国退市回到中国市场重新上市，中国离岸和在岸市场的容量是足够的，虽然新增的融资需求难免将对中国市场造成压力。

该行指出，当前，在美国的中概股总市值大约为1.3万亿美元（1.76万亿新元）。经过过去几年的努力，包括港交所上市制度的改革等措施，已经回归香港市场的中概股市值已超过1万亿美元。

到如今，符合香港二次上市的中概股总市值大约为1300亿美元，也就是约1万亿港元；乐观估算至2024年底，满足第二上市要求的中概股公司很可能会带来约2000亿港元的新增融资需求。相对于中概股回归潮之前香港市场每年的IPO融资额平均约2300亿港元的体量来看，中概股回归对于香港市场的流动性冲击理论上应该是可以承受的。