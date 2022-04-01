中国疾控中心王华庆：接种冠病疫苗获益大大高于它的风险

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，接种冠病疫苗是预防传染病最有效、最经济、最便利的一项措施，这也是全球的一个共识，无论是从个体还是群体来说，接种疫苗之后，它的获益远远要高于它的风险。

据央视网报道，中国国务院联防联控机制今天（1日）召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作并回答媒体提问。王华庆在会上说，接种疫苗的获益其实就是预防疾病的效果，包括预防感染、预防发病、预防重症和预防死亡。他说，通过疫苗接种，其实是希望让公众不得病，少得病，减少重症的发生，减少死亡的发生，这是所说的接种疫苗获得的效益。

王华庆说，风险就是接种疫苗的时候出现的不良反应。他说，目前所有应用的疫苗，出现不良反应，尤其是严重的不良反应是十分罕见的。他说，冠病疫苗可以显著地降低重症、降低死亡，这是主要的获益；也有研究显示，在接种全程的冠病疫苗后，可以把重症和死亡的风险降低90%以上，其实这就是它的一个获益。

王华庆提到，接种疫苗的过程中也会发生严重的不良反应，但是这种严重的不良反应是十分罕见的，它的发生概率大概在百万分之一这样一个情况。他说，最近根据香港卫生署、卫生防护中心3月29日提供的一份资料显示，全程接种疫苗，即至少接种两剂疫苗的人群当中，感染之后发生的病死率是0.1%，而没有接种疫苗或者只接种一剂疫苗的人群感染冠病之后的病死率是1.91%，两者相差20倍，因此不接种疫苗带来的风险非常大。他说，综合上述，接种冠病疫苗获益大大高于它的风险。