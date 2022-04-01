中疾控：能实现动态清零目标 但难度大时间长

中国国家卫健委官员周五（1日）表示，中国疫情防控形势严峻复杂，要坚持动态清零不动摇，分区分级做好差异化精准防控，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。中疾控专家表示，中国能够实现动态清零的目标，但奥密克戎令其难度加大、所需要时间更长。

据路透社报道，中国卫健委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制发布会上称，3月份，中国新增本土确诊病例和无症状感染者增长快速，疫情多点散发，波及范围进一步扩大，部分地区社区传播尚未阻断，并有外溢病例报告，防控形势严峻复杂。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友指出，奥密克戎变异毒株由于传染性强、传播速度快，加上有一定比例的无症状感染者，“使得动态清零的难度更大了、动态清零所需要的时间可能更长了”。

他提到，通过分析国外一些国家公布的数据可以看出，奥密克戎毒株流行期间造成的死亡数，比德尔塔毒株流行期间同期造成的死亡数还要高。这说明，奥密克戎毒株的流行，对一个国家或地区的危害依然是十分严重的。

他并说：“因此，必须力争在短时间内控制疫情。”只要从严从实从快把防控措施落实到每一个环节，还是一定能够实现动态清零的目标。

卫健委疾控局副局长雷正龙在同场发布会上说，中国疫情防控面临“外防输入、内防反弹”的压力依然很大，同时段多地发生奥密克戎疫情的风险依然存在。

3月全中国累计报告本土感染者10万3965例，波及29个省份，呈现点多、面广、频发的特点。吉林疫情仍处于发展阶段，上海疫情处于快速上升阶段，近期感染者数量仍将增加，广东疫情整体平稳但外防输入压力时刻存在，山东、江苏和浙江等地疫情整体趋好。

中国国家卫健委周五稍早通报，3月31日中国大陆新增确诊病例1827例，其中本土病例略降至1787例，分布在18个省份，吉林和上海合计占逾95%。当日新增无症状感染者5559例，其中境外输入117例，本土5442例。

上海周四新增本土阳性病例连两日下降至4502例，但浦东等首批筛查区并未按此前计划如期解封，在宣布升级离沪管控、浦西启动筛查后，上海已处事实上的全城管控状态。上海卫健委周五称，通过划定防控区域，更精准实施分类管理措施，有效遏制疫情在社区扩散和蔓延。