京东裁员继续：办离职员工排到1000多号

持续了两周的京东裁员仍在继续。京东员工透露，有大量被裁员工等待办理离职手续，有人在取号办理离职时已经排至1000多号。

据第一财经报道，京东员工31日透露，当天京东总部大楼1号楼的SSC（员工服务中心）有大量被裁员工等待办理离职手续。员工通常会在所在办公楼的SSC办理离职，目前京东有1号楼、2号楼、4号楼等多个办公大楼投入使用，推测单日离职人数不止1000多人。

对于京东这波裁员，被裁员工表示无奈，而在职员工也感到惶恐。受访的多位被裁员工透露，并不清楚为什么会被裁。

这些员工来自京东物流和京东健康。此外，京东零售下属的V事业群（包含宠物、图书等类目）也于近期因为架构调整而解散，裁员比例在20%左右。此外，3C等业务也正在裁员中。

京喜也是裁员较多的业务。一位京东员工提供了一份关于京喜裁员的截图。截图显示，京喜广东战区、四川战区和江西战区裁员比例为100%。此外，京喜平台研发部裁员25%，技术研发部也有部分裁员。

在职员工对于本次裁员的最大感受是“混乱”。有员工透露，本次裁员的节奏非常快。在职员工张静称，一位京东工业的同事在周二被通知整个部门被解散，第二天就得办理离职，没有任何缓冲的时间。

本次裁员中还有不少是校招生。张静透露，部门的校招生入职不过半年，离职补偿就是一个月工资，意义不大且损失了校招生的身份。

