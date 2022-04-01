港禁飞令取消首日 外佣称等近三年才到港

香港政府取消九个国家禁飞令的首日，当局曾指今天（1日）有逾20班航班、超过2000名乘客抵港。今早有两班航班从菲律宾马尼拉到港，当中不少乘客是外佣。有外佣称疫情来港不容易，在菲律宾等了两三年才能来港，并称不担心疫情，只想尽快赚钱养家。另有在菲律宾留学的港人指，今次回港是特意探望已有三年未见的香港亲人。

据香港01报道，今早10时许，航班PR300从马尼拉到港，乘客要在机场接受“检测待行”安排，即先进行核酸检测，获阴性结果后，再由指定车辆转送至指定检疫酒店，接受强制检疫。

机场接机大堂A旁边设有候车区，让抵港人士等候前往指定检疫酒店的专车。至11时许，陆续有从马尼拉抵港的乘客步出到接机大堂。

乘客中不乏外佣，有外佣称已在菲律宾等候到港近三年，今次是首度到港工作，现时终于抵港，感到非常高兴。也有外佣指不担心香港疫情，只想尽快赚钱供养在菲律宾的家人。

外佣露丝说，以往在港工作13年，已与雇主续约，但因签证及禁飞令，在菲律宾滞留六个月。她知道香港仍有很多确诊病例，但不担心疫情。六个月后再来香港，她难掩兴奋地说：“很开心见到你们。”

另一名外佣埃普金尼亚，曾在港工作七年，早年完约回去菲律宾并已在当地生活两年半。她说，并非不想回港继续做外佣，而是疫情到港不容易，有很多要求、程序及手续。

留在菲律宾两年半，她在当地拥有一间杂货店，但她说家中有四个孩子，杂货店收入不足以应付全家的支出，所以决定再到香港做外佣。

从马尼拉回港的港人吉赛尔指，一直在菲律宾留学，已有三年未见过香港的亲人。她说，去年12月已计划回港探亲，至今次禁飞令取消才成功抵港。但她提到，要成功预订检疫酒店仍然不易，费用也高达数千元港币。