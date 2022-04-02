王志军任黑龙江省委副书记

中共黑龙江省委高层近期频繁调整，“65后”工信部副部长王志军已赴黑龙江工作，任省委副书记。

据北京日报客户端消息，黑龙江卫视新闻联播报道，黑龙江省委书记、省人大常委会主任许勤昨天（4月1日）上午主持召开中直企业、省市属企业、民营企业负责人座谈会，就黑龙江省第十三次党代会报告（征求意见稿）听取意见和建议。黑龙江省政协主席黄建盛，省委副书记王志军等出席会议。

公开资料显示，王志军现年57岁，内蒙古呼和浩特人。他先后担任国家发展改革委国民经济综合司处长，国家能源领导小组办公室综合组副巡视员，中央财经领导小组办公室经济一局副局长、巡视员、经济五局局长，中央财经委员会办公室经济一局局长等职。

王志军自2019年1月起任工业和信息化部党组成员、副部长。此次调职黑龙江之前，他在工信部负责战略规划、科技、电子信息、软件、两化融合、国际合作等工作，分管规划司、科技司、电子信息司、信息技术发展司、国际合作司，中国电子信息产业发展研究院、国家工业信息安全发展研究中心、中国电子技术标准化研究院、中国电子产品可靠性与环境试验研究所、国际经济技术合作中心。

此前担任黑龙江省委副书记的陈海波已年逾59岁，今年1月当选为黑龙江省政协副主席。