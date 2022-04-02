孟晚舟担任华为轮值董事长

华为官网昨天（1日）信息显示，华为副董事长、CFO孟晚舟正式担任华为轮值董事长，郭平不再担任华为轮值董事长，转任华为监事会主席。自此，华为三位轮值董事长分别为孟晚舟、徐直军、胡厚崑。

综合上海证券报和中新经纬客户端消息，这一任命源于当天华为举行的监事会换届选举。华为公告称，此次选举产生了监事会主席、监事，以及候补监事。

据介绍，轮值董事长在当值期间是华为公司最高领袖，主持公司董事会及董事会常务委员会。华为轮值董事长的任期为五年，参与轮值的每一位董事长的任期为六个月的时间。

此前，华为三位轮值董事长分别为郭平、徐直军、胡厚崑。

根据华为公告，今年4月1日至9月30日期间，将由胡厚崑当值华为轮值董事长。孟晚舟何时正式上任暂不确定。

华为发言人表示，公司致力于优化和完善内部治理架构，以使公司基业长青，此次监事会换届是公司治理按章程有序推进的一项工作。华为公司监事会是公司最高监督机构，代表股东行使监督权。



华为官网信息显示，孟晚舟毕业于华中理工大学，硕士。1993年加入华为。历任公司国际会计总监、华为香港公司首席财务官、账务管理部总裁。现任副董事长、轮值董事长、公司CFO。

2003年起，孟晚舟主导建立了全球统一的华为财经组织架构、流程、制度和IT平台。2007年至2014年，孟晚舟在华为全球推行IFS(集成财经服务)变革，使精细化管理成为华为公司持续成长的基因之一。

2014年，孟晚舟领导华为公司的数据变革，建立了完善的数据管理体系，实现“数出一孔”，使数据成为公司的战略资产。同一时期，她通过财报内控、账实一致、资金管理和税务管理等变革项目，使能财经组织成为业务的伙伴和价值整合者，支撑公司业务在全球实现高速和稳健的发展。

2019年至今，匹配公司的战略前瞻和长期发展规划，孟晚舟构建财经数字化整体蓝图。通过风险探针、风控模型，建立了无接触式风控体系；建立敏捷经营管理体系，基于数据和AI算法，实现经营管理及决策智能化；建立财经作战指挥一体化平台，基于数据透明和实时交互，实现关键财经作业场景的协同作战，立体指挥。



华为上月28日举行2021年年度报发布会。华为2021年年报显示，2021年华为实现全球销售收入6368亿元（人民币，下同，约1357亿新元），净利润1137亿元人民币，同比增长75.9%。值得一提的是，华为持续加大研发投入，2021年研发投入达到1427亿元人民币，占全年收入的22.4%，十年累计投入的研发费用超过8450亿元人民币。

孟晚舟在会上表示：“我们的规模变小了，但我们的盈利能力和现金流获取能力都在增强，公司应对不确定性的能力在不断提升。”得益于主营业务的盈利能力提升，2021年华为经营现金流有较大增长，达到597亿元人民币；资产负债率降低到57.8%的水平，整体的财务结构的韧性和弹性都在加强。

