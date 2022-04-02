中国驻美使馆：台湾问题不是“民主对抗威权”的问题

中国驻美大使馆双边处负责人朱海权公参就《华盛顿邮报》涉台言论致函该报编委会指出，所谓中国大陆“威胁”台湾根本讲不通。台湾问题不是“民主对抗威权”的问题，而是分裂与反分裂的斗争。

根据中新社报道，《华盛顿邮报》3月24日刊登台北驻美代表萧美琴《乌克兰对台湾的启示：我们必须对抗威权主义》。中国驻美大使馆致函该报编委会作出严正回应。

该函指出，台湾问题与乌克兰问题有本质区别：乌克兰是主权国家，乌问题是主权国家间的冲突；台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政。

该函强调，无论过去、现在还是将来，台湾都是中国领土不可分割的一部分，而不是独立主权国家。1943年发表的《开罗宣言》明确将台湾归还给中国。1945年，《波茨坦公告》重申《开罗宣言》之条件必将实施。中华人民共和国成立并成为中国唯一合法政府后，台湾无可争议地成为新中国的一部分。联合国2758号决议等进一步明确了台湾的地位。这是任何人都无法否认的。美国总统拜登3月18日同中国国家主席习近平视频通话时，再次重申美国坚持一个中国政策，不支持“台独”。

该函指出，所谓中国大陆“威胁”台湾根本讲不通。两岸同胞都是中国人，有着血浓于水的亲情。目前百万台胞在大陆安居乐业，家人之间为什么要相互威胁？大陆作为台湾最大出口市场和最大贸易顺差来源地，带给台湾同胞的只能是实实在在的利益和福祉，怎么可能是威胁？

该函还表示，台湾问题不是“民主对抗威权”的问题，而是分裂与反分裂的斗争。用“民主”和“威权”把两岸割裂开来，是挑动对抗，为“台独”寻找借口，这才是对台湾人民真正的威胁！台湾的前途在于两岸关系和平发展并最终实现祖国统一，两岸中国人应该共同努力谋求国家统一。