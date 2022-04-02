中国冠病疫苗费1200多亿人民币由医保基金和财政共同分担

中国国家医保局说，冠病病毒疫苗费用1200余亿元（人民币，下同，约255亿新元）由医保基金和财政共同分担。

根据央视新闻客户端消息，医保局有关司负责人就冠病病毒疫苗价格情况、采购疫苗对医保基金的影响等问题受访时说，去年2月，国家正式启动居民免费接种冠病病毒疫苗，疫苗采购和接种费用主要由医保基金和财政共同负担，同时国家医保局临时承担了与企业谈判磋商疫苗采购价格的工作。

负责人说，居民免费接种疫苗初期，冠病病毒疫苗生产企业少、产能不足，全球范围内供求矛盾非常突出。国家医保局坚持以疫情防控为第一要务，反复沟通协调国内疫苗生产企业，首轮将灭活疫苗采购价格降到不超过每剂90元，整体低于企业供给国际价格。后又多次与企业磋商，推动企业连续降价，先后降至每剂40元、每剂20元左右。同时配合有关部门协调生产能力强、供应量大的疫苗生产企业免费提供疫苗6亿剂，促使其履行社会责任。近期，国家医保局已再次组织与企业谈判磋商，新的议定价格已降至更低水平。

对于全民免费接种疫苗是否会影响医保基金平稳运行，负责人说，目前，中国已经接种32亿剂次疫苗，疫苗费用1200余亿元，由医保基金和财政共同分担，疫苗支出费用在医保基金可承受范围内。正是因为疫苗接种资金等各方面保障到位，在世界人口大国中，中国的接种速度最快，覆盖面最广。下一步，国家医保局将结合疫情防控需要，继续做好相应的费用保障工作，服务疫情防控大局。

