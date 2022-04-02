港专家：下周讨论是否接种第四剂疫苗

由于担心假期人流增加导致疫情暴发，香港政府专家顾问许树昌透露，下周将公开讨论香港是否开始接种第四剂冠病疫苗。

综合《星岛日报》和网媒香港01报道，许树昌今天（4月2日）在电台节目上说，虽然香港确诊病例数已有所回落，但复活节假期期间人流增加会引起疫情反弹的风险。他引述数学模型推算，本月底的确诊病例将回落至三位数，但如果数字维持在高位，则可能需要进行全民检测。

针对防疫措施开放时间表，许树昌说，6至7月放宽口罩令的机会甚微，除非下半年有第二代的针对性疫苗，保护力较强，年尾或可考虑放宽口罩令。

许树昌说，专家小组下周将开会讨论是否要开始接种第四剂疫苗。他说，接种疫苗后提供的T细胞功能，能够避免重症，第四剂疫苗与第三剂疫苗将会相隔三至六个月，预计会优先让年长者接种。年长者目前第一剂接种率仍未达九成，80岁以上的接种率也只有58%，并希望4月底前接种率能有所提升。

香港卫生防护中心传染病处主任张竹君昨天一度在疫情记者会上误称两名于2月初抵港旅客，带有奥密克戎变异株XE，许树昌称，该两名旅客从德国经荷兰入境香港，病毒基因虽然带有BA.1和BA.2混合，但与奥密克戎XE毒株并不一样。

据他介绍，奥密克戎XE毒株属于奥密克戎分支，在英国发现了700多起，感染情况不算严重，仍未成气候。虽然感染后严重程度不会增加，但仍要多加留意。