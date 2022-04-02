中信银行广州分行原行长谢宏儒被双开

据中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组、广州市纪委监委消息，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组、广州市监委对中信银行广州分行原党委书记、行长谢宏儒严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查，决定给予开除党籍、开除公职处分。

根据中央纪委国家监委网站消息，经查，谢宏儒身为国有金融企业党员领导干部，完全丧失理想信念，彻底背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，不按规定报告个人有关事项，干扰巡视巡察，处心积虑对抗组织审查，不履行全面从严治党责任，严重污染单位政治生态；无视中央八项规定精神，长期多次收受客户和下属员工的贵重礼品、大额礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请，违规多占住房；

通报还指，谢宏儒把任职单位当作私人领地，作风跋扈，贪图享乐，“风腐一体”问题突出，用公款支付个人费用，肆意挥霍国有资产；践踏组织原则，多次突击提拔调整和违规任用干部；唯利是图，极度贪婪，公私不分，靠企吃企，侵占公共财物，违规经商办企业，搞权色、钱色交易；目无法纪、擅权妄为，甘于被“围猎”，长期将信贷审批权作为牟取私利的工具，接受利益输送，肆无忌惮聚敛钱财，数额特别巨大；违反国家法律法规发放贷款，造成重大风险损失；生活上腐化堕落，丧失节操，对亲属失管失教，家风败坏。

通报说，谢宏儒严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手不知止，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中信集团党委审议，决定给予谢宏儒开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪违法所得；经广州市监委研究决定，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

