台美工作会议讨论扩大台参与国际组织可能

台美双方周四（3月31日）召开高阶工作会议，讨论扩展台湾参与联合国及其他国际活动。美国国务院称，会议着重在台湾参与世界卫生大会（WHA）和国际民用航空组织（ICAO）的可能性。

根据美国国务院于当地时间周五发布的新闻稿，美国在台协会（AIT）与台湾驻美代表于当地时间周四在华府召开最新一次会议，由美国国务院与台湾外交部高阶官员代表与会，讨论扩大台湾参与联合国及其他国际活动。

美国国务院在新闻稿称，美方是由国务院国际组织局助卿席森（Michele Sison）、国际组织局副助卿库克（Nerissa Cook）及瑞伊（Jane Rhee）、亚太经济合作会议（APEC）资深官员莫瑞（Matt Murray）与AIT执行理事蓝莺（Ingrid Larson）代表出席。

台湾方面，出席人员包括驻美代表萧美琴、驻美副代表王良玉、外交部主任秘书徐俪文、外交部国组司司长吴尚年、驻纽约办事处处长李光章与驻日内瓦办事处处长苏莹君。

美国国务院称，与会者就应对全球挑战，如公共卫生、环境、发展援助、技术标准和经济合作等问题交换了意见。此次讨论重点是台湾作为观察员参加5月份WHA的机会以及台湾参加ICAO的可能性。双方还讨论了台湾通过加入或有意义地参与其他多边论坛，包括区域组织和多边倡议所做的贡献。

国务院强调，所有与会者都认识到，应与持相同关切的伙伴密切合作，避免台湾被排除，无法对国际社会贡献其专业知识、资源。

第75届WHA将在5月22日至5月28日登场。WHA是世界卫生组织（WHO）最高权力机构，每年开会一次；2009年起至2016年，台湾连续八年受邀以观察员身分参与WHA，但因中国大陆的反对，台湾自2017年起连续五年未能获邀参与。