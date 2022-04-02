上海隔离点救治组组长：不排除未来无症状感染者居家隔离可能

上海集中隔离点医疗救治组组长、瑞金医院副院长陈尔真昨天说，从整个疫情形势的发展来看，如果（无症状）量太多的话，有条件的可以居家隔离。

根据《人民日报》报道，陈尔真就近期上海隔离点的收治情况受访时表示，进到集中隔离点的人员，都是在核酸筛查中显示阳性的，进来安顿之后，在第二天、第三天就开展核酸检测，一旦转阴，符合出院标准，就办出院手续。对无症状感染者来说，数据显示，这个过程一般是7到10天。出院回到家，再进行社区管理。如果有症状，病情可能会延长。

浦西地区昨天开始实施封控，涉及人群规模达1600万人。如何应对此次分批核酸检测筛查出的更多无症状患者？陈尔真透露，不排除未来针对无症状感染者实施居家隔离的可能性。

“从整个疫情形势的发展来看，如果（无症状）量太多的话，有条件的可以居家隔离”，陈尔真说：“当然我们要配合居家管控的一些措施，最关键的是个人的依从性问题，既然是居家隔离，就要按照规范，严格管控好自己，不出门了，该做好个人防护措施的要做到位，否则就没办法达到阻断传播的效果。”

从目前披露的信息来看，上海此轮疫情尚未报道重症或者死亡病例。对此，陈尔真解释称：“是否重症，主要是看患者有没有出现呼吸衰竭，还要看其他一些指标，比如器官受影响的程度等。从这次奥密克戎毒株来看，主要还是以上呼吸道症状为主，肺部病变很少。我现在看下来的病人情况，目前没有发现有严重呼吸衰竭的病人。”

陈尔真表示，高龄患者以及本身器官功能下降的人群，受到冠病打击之后，应对能力下降，就有可能成为高危患者。他还称，目前针对高危患者也有相关预案，并依照“宁可备而不用，不可用而不备”的原则来安排资源。

曾经驰援过武汉的陈尔真表示，两次“战争”面对的都是呼吸道传染病，跟当年的武汉相比，上海在准备上、经验上要好一些。这次疫情的规模，比武汉还要大，但疾病的严重性比武汉要低，奥密克戎的BA.2这个变异株，毒力下降、传播力在增强，传播速度很快，所以无症状感染者越来越多，增加了我们管控难度，压力很大。目前来看，上海的救治比较平稳，会尽快按照“应收尽收”“应隔尽隔”来抓落实。

