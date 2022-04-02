中国外交官称中国未刻意规避对俄制裁

中国外交部欧洲司司长王鲁彤今天（2日）说，中国并没有刻意规避对俄罗斯的制裁，中国不认为任何国家的正常贸易应该受到乌克兰问题影响。

据路透社报道，王鲁彤说，中国通过与俄罗斯进行正常贸易，为全球经济做出了贡献。中国反对制裁，因为这些制裁有可能蔓延到世界其他地方，导致货币、贸易和金融战争，也有可能危及供应链和产业链，甚至是经济秩序。

他续称，中国在乌克兰危机上不是相关方，也不认为中国与任何其他国家的正常贸易应该受此影响。

王鲁彤的上述表述是在中欧昨天举行峰会的隔天发表的，欧盟主席冯德莱恩昨天在会上警告，任何对俄罗斯的支持行动，都将导致中国在欧洲的名誉受到“巨大损害”。中国国家主席习近平则在会上呼吁不能把全世界都捆绑到乌克兰问题上。

王鲁彤提到，昨天举行的中欧峰会并没有为中欧双方停滞不前的投资协定带来任何进展。他认为，目前球在欧盟手上，欧盟必须先取消对中国的制裁，然后才能探讨取消其他报复措施的可能性，这是对等的。

虽然中欧之间的关系一直都很紧张，但王鲁彤认为，中欧作为贸易伙伴存在许多共同合作点，双方应该在气候变化方面深化合作，包括乌克兰和伊朗在内的问题都是合作点，而不是摩擦点。

习近平昨天也针对中欧关系说，欧盟应形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策。他也强调，中欧要做维护世界和平的两大力量，以中欧关系的稳定性应对国际形势的不确定性，包括要带头共同抵制阵营对抗思维复活、反对制造“新冷战”，维护世界和平和稳定。