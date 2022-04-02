宣传救高风险地区外籍患者被轰 上海六院删“丁丁保卫战”文章

上海市第六人民医院前晚（31日）在微信公众号以“新冠疫情笼罩下的‘丁丁保卫战’”为标题，发布了一则紧急救治来自境外高风险地区的外籍患者的消息，引起广泛关注，一夜阅读量超过7万。而半个月前，该医院才因疫情和“医护肢体冲突”受到关注。网民认为，该院的“差别待遇”让人无法接受。目前，“丁丁保卫战”一文已经被删除。

根据“新黄河”报道， 上海六院在前述文章中称，在该院泌尿外科主任医师的“远程”指导下，六院与上海市第八人民医院共同救治了一名来自境外高风险地区的外籍患者。该患者阴茎异常勃起超过50个小时，与镰状细胞贫血关系密切，此类疾病在国内极其罕见。经过全力救治，手术成功，患者康复出院。

文中还提到，这次救治经过了充分的术前准备和预案，根据疫情防控的要求，整个手术及麻醉护理团队采用最高级别的防护。

消息发布后，引起了一些网民的不满，认为“非常讽刺”。网民“隐姓埋名的小明”称：“上海市第六人民医院你们的差别待遇让我第一次对这个神圣的职业感到羞耻。流产的孕妇，哮喘的护士，你们的肢体冲突，院内传染，领导的讲话，医生和护士见（间）的对立——可悲可耻。”

据悉，有网民对上述文章进行了投诉，根据平台反馈的结果：“经平台核实，运营者已经自行删除”。目前，该文已无法打开。

上海六院半个月前曾因疫情和“医护肢体冲突”事件饱受批评。一名账号为“@挽弦慕苼007”的网民上月发布微博称，自己的妻子是上海六院急诊科的一线护士。院领导未将院内信息彻底公开透明，医院将大量医护人员召回，却并未妥善安排吃饭住宿等问题，当护士们要求院领导将感染者及其家属转移时，院领导却推三阻四，称“这不是传染病”。

有关医护肢体冲突事件，据了解，冲突原因系医生让防护措施不到位的护士去病房支援，遭到拒绝。尽管上述说法未得到证实，但也引起了公众对该院管理的担忧。

上海市第六人民医院上月14日凌晨发布情况说明，确认网上传播的有关市六医院急诊部医务人员发生肢体冲突的视频，确有其事。目前医院对此事正在进行调查。

据上海市第六人民医院网站显示，上海市第六人民医院始创于1904年，前身为上海西人隔离医院，是一家历经百余年积淀的大型三级甲等综合医院。2002年成为上海交通大学附属医院，2021年2月原上海市第六人民医院东院整建制正式并入上海市第六人民医院。

