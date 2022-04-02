美国正协助解译东航失事飞机的一个黑匣子

美国国家运输安全委员会（NTSB）周五（1日）称，当局正在协助中国调查人员下载东航一架失事波音737-800飞机上的驾驶舱语音记录仪（黑匣子之一）数据。

综合路透社和彭博社报道，NTSB驻华盛顿特区实验室发言人彼得（Peter Knudson）在电子邮件中说，黑匣子的解译工作在当局华盛顿的实验室进行，不过他拒绝透露黑匣子是如何或何时被运到该实验室的。该实验室经常在飞行事故发生后被世界各地的调查人员使用。

一名知情人士称，这项工作得到霍尼韦尔国际的技术人员协助。该公司是驾驶舱语音记录仪的制作方。中国调查人员此前说，黑匣子因为高速冲击而受损。

NTSB周五在推特上发文称，该部门由三名调查人员组成的调查小组正飞往中国协助调查东航空难事故。调查人员将遵循与北京冬奥会参与者类似的安全协议，限制与未参与调查人员的互动，以便让他们能够立即开始调查工作，无需隔离。NTSB没有透露前往中国的人数。

NTSB发言人称，当局的调查小组乘坐的是商务航班，但没有透露是否会前往坠机地点，以及团队将在中国停留多长时间，但可能是几周。

波音、美国联邦航空管理局（FAA）的技术专家也正在协助中国民航总局的调查，但不会飞往中国。NTSB发言人透露，由于波音公司的专家常驻西雅图地区，他们将搭乘另外的航班前往中国。

由于失事飞机是由美国公司制造，因此根据国际协议，NTSB有权参与调查，目前仍由中国民航总局牵头调查。一般这种情况下，NTSB可以协助从飞机残骸上寻找失事线索，并帮助从飞机的两个黑匣子中获取数据。

东航失事飞机的首个黑匣子于3月23日寻获，为驾驶舱语音记录器（CVR），目前也在美国实验室进行解译；第二个黑匣子则于3月27日寻获，为数据记录器（FDR）。